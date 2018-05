Tilo González, líder de Congreso: "Somos todos muy vulnerables, las estrellas también se apagan"

En 2017, Congreso coronó un espectacular cierre de año con el lanzamiento de "La canción que te debía" (2017), destacado por diversos medios de comunicación como uno de los mejores discos chilenos de la temporada. Éxito que se extiende hasta ahora gracias a las nominaciones de la banda a los Premios Pulsar, donde compiten como Mejor Artista Música de Raíz, Artista del Año (de elección popular) y Álbum del Año (donde compiten todas las producciones nominadas).

"Es muy gratificante sacar un disco con 15 canciones nuevas y que haya tenido tan buena recepción tanto por la gente como por algunos críticos. Estamos felices pensando en que en el jurado también hay bastantes jóvenes reconociendo a esta banda de 50 años", dice el percusionista Sergio "Tilo" González —que en solitario también aparece como candidato a Instrumentista del año y Mejor Productor Musical— en la antesala de su show de este sábado 5 de mayo en Club Amanda.

"La canción que te debía" es un trabajo que reúne ritmos donde se cuentan la música folklórica, el tango, la baguala, el funk y el rock progresivo. "Congreso siempre ha tenido esa no sé si virtud o defecto de abarcar un universo bastante amplio de estilos. Desde el punto de vista personal, nosotros somos mezcla, somos mestizos, nuestro vivir es así, tenemos cosas de todo el mundo. Es difícil tomar una sola línea, digamos, estás bombardeado día a día de distintas culturas, sobre todo ahora Chile que 'se abrió' a recibir gente que viene de todo el mundo —digo 'se abrió', así entre comillas porque a algunos no les gusta la idea— y eso hace que no estemos ajeno a ese tipo de cosas", explica el músico.

Además, el trabajo representa una serie de momentos que vivieron sus integrantes en el pasado y que por algún motivo se saltaron o no se dieron cuenta que estaban ocurriendo.

"Quedaron hartas cosas pendientes. Es como meterte en un cajón en el que tenías cosas guardadas y que nunca habías usado y dices 'me queda muy bien esta chaqueta, me la voy a poner', y así nace la música", añade González.

Como representante fundamental del cancionero popular chileno, asimismo, no le es ajena la muerte de Max Berrú de Inti Illimani o las enfermedades de Jorge González y Álvaro Henríquez. "Aunque no seamos de amistades continuas, los músicos siempre sabemos qué le pasa al otro. Y eso hace sentido que de alguna manera somos todos muy vulnerables, a veces las estrellas también se apagan", define el percusionista.

"Entonces es la vida. Nadie es amigo del guionista, él escribe lo que quiere y uno tiene que aguantar lo que le tiene que tocar. Por supuesto, todas las energías para Álvaro, para Jorge, y lamentable la partida de un inti que fue tan importante para el grupo, el que le dio la dirección, el sonido. Hay que estar ahí esperando a que el guionista se apiade de nosotros y nos dé un buen papel", cierra González.