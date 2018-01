Un piloto probará posible reinicio de la serie "Charmed"

La cadena de televisión estadounidense CW ordenó un piloto para una posible reversión de la serie “Charmed”.

Se tratará de un reinicio de la serie original que se centra en tres hermanas de una ciudad universitaria que descubren que son brujas. El proyecto estaba en desarrollo desde el año pasado, pero la producción de un capítulo piloto se concretó ahora. La versión original comenzaba en la década de 1970, pero esta nueva versión tendrá lugar en la actualidad.

La encargada de la historia será Jennie Urman, creadora de "Jane the Virgin". El productor ejecutivo será Brad Silberling, quien antes estuvo en "Jane the Virgin", "Dynasty", "No tomorrow" y "Reign". CBS Television Studios producirá el capítulo de prueba.

La serie original “Charmed” estuvo al aire durante ocho temporadas en Warner Bros. desde 1998 a 2006. La serie la protagonizó Alyssa Milano, Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Rose McGowan en los papeles de las tres hermanas que usan su brujería para luchar contra las fuerzas del mal. El show fue producido por Aaron Spelling, legendario productor de la TV estadounidense.