Variety pone a "Una mujer fantástica" entre las 5 nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera

El 23 de enero se aparta el último obstáculo. Ese día, la Academia anunciará el listado definitivo de los nominados a los Premios Oscar 2018 y Chile estará pendiente.

La película "Una mujer fantástica" continúa en carrera para ser nominada a Mejor Película Extranjera —su nombre es parte de la llamada "lista corta" de la categoría—, y los medios especializados ya comenzaron a hacer sus apuestas.

Allí, el filme del director Sebastián Lelio congrega diversos adherentes, siendo Variety uno de los más importantes. De hecho, la histórica publicación dedicada al Espectáculo estadounidense ya lanzó su clásico artículo donde "predice" a los elegidos para optar a la codiciada estatuilla dorada en cada una de las 24 categorías, y la cinta nacional forma parte del listado final.

La película protagonizada por la actriz trans Daniela Vega competiría con "The insult" (Líbano), del director Ziad Doueiri; "Loveless" (Rusia), de Andrey Zvyagintsev; "The wound" (Sudáfrica), de John Trengove; y "The Square" (Suecia), de Ruben Östlund.

Esos cinco títulos dejarían en el camino a "In the Fade", "Foxtrot" y "Félicité", las otras cintas que completan la última lista de posibles nominados.

Además, la propia Daniela Vega es indicada como una actuación a tener en cuenta en el apartado de Mejor Actriz.

Si quieres leer el resto de las predicciones, puedes hacerlo en el artículo original.

La nonagésima ceremonia de los Premios Oscar se realizará el 4 de marzo.