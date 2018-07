Diego Boneta revela qué fue lo más difícil (y doloroso) de su caracterización como Luis Miguel

El actor Diego Boneta, quien interpreta al cantante Luis Miguel en su serie de Netflix, reveló el sufrimiento que debió soportar para lograr parecerse al astro mexicano.

Netflix liberó el último capítulo este domingo y sus fanáticos ya piden una nueva temporada, la que aún no es confirmada por la empresa de streaming. Sin embargo, el propio Boneta sembró la duda tras publicar una foto con el cantante en la que escribió: "Emocionado por lo que viene".

Según publica Clarín, Boneta explicó -en una transmisión en vivo de Instagram- que lo más difícil de su caracterización física fue "en primer lugar, el diente, que pensé que iba a ser algo mucho más fácil viendo los efectos especiales que hay en todas estas películas".

"Llegó un punto en el que, literal, me limaron y me pusieron una resina negra, como el pegamento que te ponen para que se te peguen los brackets. Lo tuve permanente durante toda la serie", detalló.

Boneta además aseguró que sufrió mucho con el bronceado del cantante. "No tienen idea de la cantidad de veces que me quemé las nalgas bronceándome. Eso sí fue bastante doloroso".

El actor aseguró que su meta era convertirse en Luis Miguel y no imitarlo. "Yo sabía que si yo me la creía, iba a ser muy probable que ustedes se la creyeran".

"Cuando me regresaron el color de pelo y me quitaron el diente y me vi en el espejo... ¡no me reconocí!", contó.