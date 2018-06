[VIDEO] Los hechos que convirtieron a Paul McCartney en el invitado más jugado de "Carpool karaoke"

Los famosos que participan en la ya clásica sección "Carpool karaoke" del programa de James Corden no paran. Ahora fue el turno de un músico de talla mundial: Paul McCartney.

El ex bajista de The Beatles se lució no solo cantando junto al reconocido anfitrión, sino que también hizo un interesante viaje y compartió con variados fans.

En este nuevo "Carpoool karaoke", Corden se paseó en automóvil con McCartney por la ciudad de origen de The Beatles, Liverpool, ubicada en el noroeste de Inglaterra.

El encuentro comenzó con los dos cantando el clásico "Drive my car", para seguir con "Penny Lane". Ahí se acercaron a la calle que le da nombre y a la peluquería que se menciona en el primer verso del tema, en cuya pared pendía una fotografía de un joven John Lennon cortándole el pelo a Paul. A la salida del local, una multitud se agolpó para saludar al legendario músico, quien no dudó en estrechar la mano de sus fanáticos.

En tanto, al momento de interpretar en el automóvil "Let it be", James se emocionó explicando que había escuchado ese tema por primera vez junto a su abuelo. Este le dijo que era la mejor canción de la historia, por lo que agregó que si él estuviera vivo, "estaría emocionadísimo con esto".

Posteriormente, ambas figuras fueron a la casa donde McCartney vivió en su adolescencia y recordó donde solía escribir con Lennon y los comentarios de su padre sobre una de las primeras canciones que compusieron juntos, "She loves you".

Para terminar, Corden preparó una magistral aparición de su gran invitado en uno de los pubs de Liverpool. Paul McCartney emergió con una banda desde detrás de un telón y empezó a tocar varios de los himnos fundadores de The Beatles, como "A hard day's night", "Obladi oblada" o "Love me do", el primer sencillo de la mítica agrupación. Y hubo algo más, porque el artista le pidió a Corden que se uniera para cantar "Hey Jude", cerrando así un "Carpool karaoke" único y para el recuerdo.