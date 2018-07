[FOTOS] Ex guitarrista de Rage Against The Machine celebra condena a asesinos de Víctor Jara

El músico estadounidense, integrante de Prophets of Rage y ex miembro de Rage Against The Machine y Audioslave, Tom Morello se refirió respecto a la condena que recibieron los nueve ex militares involucrados en el asesinato de Víctor Jara.

El guitarrista, quien se había manifestado anteriormente como admirador de la obra del artista chileno, compartió una imagen en redes sociales, donde celebró que tras muchos años, por fin se encontró “un poco de justicia”.

“El legendario cantautor fue torturado y asesinado por la dictadura militar, respaldada por Estados Unidos, que derrocó al gobierno chileno elegido democráticamente”, escribió en la leyenda de la imagen.

“Descansa en paz, Víctor. Cada músico que alguna vez haya tocado en el nombre de un mundo más decente venga tu muerte y honra tu memoria”, concluyó.

REVISA EL MENSAJE COMPLETO: