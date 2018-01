Ganadores de los Grammy 2018 en las principales categorías

AFP.

Aquí la lista de los ganadores de las principales categorías de la 60° entrega de los premios Grammy este domingo en Nueva York.

- Álbum del Año:

"24K Magic", Bruno Mars

- Grabación del Año (mejor canción):

"24K Magic", Bruno Mars

- Canción del Año (compositor):

"That's What I Like", Bruno Mars

(Compositores: Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip, songwriters

- Mejor nuevo Artista:

Alessia Cara

- Mejor actuación Pop indiviual:

"Shape Of You", Ed Sheeran

- Mejor actuación Pop dúo/grupó:

"Feel It Still", Portugal. The Man

- Mejor álbum de Pop vocal:

"÷ (Divide)", Ed Sheeran

- Mejor álbum de Rap:

"DAMN.", Kendrick Lamar

- Mejor álbum de Rock:

"A Deeper Understanding", The War On Drugs

- Mejor álbum de Música Alternativa:

"Sleep Well Beast", The National

- Mejor álbum Electrónico o Dance:

"3-D The Catalogue", Kraftwerk

- Mejor álbum Urbano contemporáneo:

"Starboy", The Weeknd

- Mejor actuación de Rock:

"You Want It Darker", Leonard Cohen

- Mejor álbum de Pop latino:

"El Dorado", Shakira

- Mejor álbum de Rock, urbano y alternativo latino:

"Residente", Residente

- Mejor álbum Tropical latino:

"Salsa Big Band", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

- Mejor álbum de Música regional mexicana:

"Arriero Somos", Aída Cuevas

- Mejor álbum de Jazz latino:

"Jazz Tango", Pablo Ziegler Trío

- Mejor Composición instrumental:

"Three Revolutions", Arturo O'Farrill (compositores: Arturo O'Farrill & Chucho Valdés)

- Mejor Empaque de disco:

"El Orishá de la Rosa", Magín Díaz