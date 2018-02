"Han Solo: una historia de Star Wars" revela finalmente su primer tráiler

Bastó menos de un minuto para dejar a la galaxia en silencio. No fue nada cósmico ni extraplanetario, sino que se trató de la exhibición -anoche durante el Super Bowl del fútbol americano en Estados Unidos- de las primera imágenes oficiales del segundo spin off de Star Wars luego de "Rogue One".

En el teaser tráiler de "Solo: A Star Wars Story", pelicula centrada en el contrabandista espacial Han Solo, pudo ver a unos jóvenes jóvenes Chewbacca y Lando Calrissian, las clásicas naves de combate de la saga y a nuevos personajes.

Durante el intermedio comercial del Super Bowl se exhibieron 50 segundos de "Han Solo", pero este lunes Disney y Lucas Films liberaron la secuencia completa de un minuto y medio:

La película tiene fecha de estreno el 25 de mayo.