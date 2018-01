"No tengo idea de lo que estoy haciendo": amos de la perra-meme se despiden con fotos inéditas

La plataforma Reddit fue el lugar elegido para develar uno de los grandes misterios de internet (o casi): la identidad del popular perro que se ve en el meme de "No tengo idea de lo que estoy haciendo", conocido en inglés como "I have no idea what i'm doing" o "Redneck Retriever".

La primera novedad es que no era un perro, sino que una hembra llamada "Bailey" que lamentablemente murió hace dos años.

"Tuvimos que decir adiós a nuestra Golden Retriever Bailey a principios de 2016. Ella pudo ser semi famosa pero también era parte de nuestra familia, por lo que nos tomamos nuestro tiempo para darlo a conocer a sus fans (...) siempre la extrañaremos pero tenemos la esperanza de que viva a través de las fotografías y siga trajento alegría y risas a la gente", escribieron los humanos de la afamada perra en el álbum fotográfico que puedes ver a continuación.

La protagonista de la popular imagen se llamaba Bailey y sus humanos necesitaron dos años para sobrellevar su muerte y contarle a los fans.