Nada más de sacarosa: El fin al mito del Oscillococcinum

El oscillococcinum es el nombre de la marca de un medicamento homeopático, que la gente utiliza para aliviar los síntomas de las infecciones de influenza, gripe o simples dolores corporales como a la cabeza, escalofríos y fiebre. Sin embargo, sus efectos no serían milagrosos.

Si empiezas a creer que te vas contagiar de esa gripe de tu compañero de oficina, te haces más vulnerable.

Alexandra Furtos, una química especializada en espectrometría en la Universidad de Montreal de Canadá, analizó los componentes de los gránulos del medicamento y los resultados son desalentadores para los consumidores que confían en sus efectos curadores:

El estudio arrojó que oscillococcinum sólo está compuesto de sacarosa y lactosa, o en simples palabras, componentes de azúcar y leche.

“Hemos observado bien y con dos métodos diferentes, pero con los dispositivos que tenemos a nuestra disposición, no pudimos resaltar nada más que las dos moléculas (sacarosa y lactosa)", señaló Alexandra Furtos.

Las dudas sobre el medicamento surgieron cuando dos personas fueron a una farmacia de Quebec y compraron la medicina homeopática, pero tras ingerirla no tuvieron éxito en la cura de sus males. "Cuando comencé a tener congestión en los oídos y en la nariz, probé el Oscillococcinum, antes de confiar en los antibióticos", dijo Gaétane Morin, uno de los enfermos que confiaron en aliviarse con el medicamento. "Lo intenté tres veces. La primera vez, pensé que tal vez no lo había tomado de forma correcta, tal vez realmente no tenía síntomas de gripe, pero no funcionó ", agrega Mireille Noël el otro sujeto.

Acción colectiva contra Oscillococcinum

Ante el nulo efecto del medicamento, Mireille Noël, Gaétane Morin y otras 1575 personas en Canadá, interpusieron una acción colectiva contra el Oscillococcinum, fabricado por la compañía Boiron. Situación similar vive la empresa en Estados Unidos.

El abogado de los demandantes en Canadá, Jeff Orenstein, señaló que además de perder dinero, el comprador de este producto homeopático puede, a veces, enfermarse aún más. La gripe es una enfermedad muy grave.

La verdad: el único efecto produce es el placebo

La compañía Boiron sostiene que el Oscillococcinum es un producto "reduce la duración de los síntomas de la gripe". Algunos estudios, citados por Boiron, corroboran esta hipótesis. El único efecto verdadero de los gránulos homeopáticos es el efecto placebo.