[VIDEO] Así era la voz original de Paulina de la Mora en el primer teaser de "La casa de las flores"

Paulina de la Mora, el personaje interpretado por Cecilia Suárez, sin duda se roba gran parte de la historia de la recién estrenada serie de Netflix "La casa de las flores".

Su voz pausada e inexpresiva ha llamado la atención de los espectadores de la producción, quien gracias a un gran guión ha sacado risas por sus intervenciones.

Y es que en los momentos de mayor caos, sin caer en spoilers, logra quebrar la tensión y convertirse en la gran protagonista de la serie.

Sin embargo, incialmente el rol de la hija mayor del clan De la Mora parecía estar interpretado por un personaje totalmente distinto hasta con una voz más segura y fuerte.

Así lo evidenció el primer teaser publicado por Netflix de la producción mexicana y en una entrevista, la propia actriz confesó que el curioso modo de hablar de Paulina no estaba planeado.

"Un día nos miramos Manolo - director de la serie - y yo y dijimos '¿Lo hacemos, sí o no?' A él siempre le gusta que hagamos cosas diferentes y entremos a terrenos donde no habíamos entrado. Me dijo 'va'", explicó Cecilia Suárez.

Revisa a continuación cómo era el tono original de Paulina de la Mora e incluso antes de que olvidara cancelar el mariachi.