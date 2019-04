[VIDEO] Paloma Mami se confiesa: "Nunca he tenido novio"

Es una sensación en redes sociales y en las diversas plataformas en las que ha colgado su música. La artista chilena Paloma Mami se ha abierto paso en la música con solo tres producciones, las cuales han arrasado en YouTube y en Spotify.

A sus cortos 19 años, ha logrado posicionarse como una incipiente exponente de la música urbana y repletó el escenario en que se presentó en el Lollapalooza Chile 2019.

Sin embargo, con su éxito “No Te Enamores” dejó a gran parte de su fanaticada un tanto confundida.

¿Tiene, o tuvo, pareja?

En ese sentido, fue la propia artista quien salió al paso de los rumores y las incógnitas. En entrevista con T13, se encargó de dejar las cosas claras.

“Nunca he tenido novio. Nunca he estado en algo serio, oficial. Entonces, nunca he estado en esa posición para decirles ‘no te enamores de mí”, aseguró.

Y añadió que “pasa cuando estoy hablando con un hombre y después me doy cuenta que se enamoran al tiro. Entonces estoy como ‘dios mío’, no se puede hacer nada. No. No se enamoren de mí, chiquillos”.

REVISA LA ENTREVISTA COMPLETA DE T13: