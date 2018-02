Representante chilena en el Festival de Viña y reencuentro con Luis Fonsi: "Le gustará mi canción"

"¿Por qué lo decidí? Pucha, está difícil". De entrada, Gabriela Pulgar (29 años) asume ciertas dudas sobre los motivos artísticos que la llevaron a presentar una de sus canciones ante el comité organizador del Festival de Viña del Mar para representar a Chile en la Competencia Internacional. La artista nacida en la Ciudad Jardín, eso sí, de inmediato determina sus aspiraciones: "Por qué no, eso pensé. Tengo claro adónde quiero ir musicalmente y dije 'por qué no probar si es la vitrina más importante para Latinoamérica', es un escenario que le da cabida a artistas que están consolidados pero también a los emergentes. Me gustó probar, sinceramente".

Y ese tanteo resultó perfecto. La ex ganadora del concurso Miss Mundo Chile en 2011 se convirtió en la elegida: bajo el seudónimo de Gabigar, la cantautora competirá por la Gaviota de Plata con su tema "Cobarde", parte de su primer disco "Transparente" (2017).

El álbum fue parte de una reconstrucción artística luego de haber participado de programas televisivos como "Talento chileno" y "The voice Chile", porque se alejó en parte de las baladas clásicas de los shows de varieté, cambió su nombre y comenzó a hacerse camino en el circuito musical ligado a las bandas. También en las plataformas digitales, una de las cosas que, a su parecer, potenció este año el Festival de Viña.

"Las otras canciones tienen muchas reproducciones en Spotify, hay una que tiene 5 millones de reproducciones en Youtube. Es un nexo con lo que está pasando ahora, con música más juvenil o artistas que pueden ser nominados al Grammy. Se renovó un poco el evento y ese giro es importante. Es un buen año para estar en la competencia. A pesar de lo que se diga sobre ella, que no es lo más visto o qué sé yo, he conocido a artistas ecuatorianos, mexicanos, uruguayos que me decían 'no puedo creer que tú vayas al festival, qué grande es eso'. Para afuera es el único festival latinoamericano que tiene gran revuelo musical", asegura Pulgar.

Gabigar, la representante chilena en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2018 Gentileza

—Usted participó en "The Voice Chile" y eligió a Luis Fonsi como su coach, que este año será el número más importante de la cita, ¿tendrá la posibilidad de reencontrarse con él?

"A pesar de que él fue el que me eliminó del programa, yo quedé como súper tranquila con todo el proceso. Ahora, no sé si podré verlo, no voy a cantar el mismo día que él se presenta, entonces estaré más relajada. En 'The voice' era otro tipo de competencia, era un programa de voz, y creo que mi fuerte no necesariamente está en mi voz sino en componer canciones. Y creo que a él le gustará mi canción, para él será una muy grata sorpresa porque es un género que maneja muy bien".

—¿Cómo visualiza su carrera al terminarse su participación en el Festival de Viña del Mar?

"Yo visualizo mi carrera muy humildemente. Siento que tengo mucho que entregar y mucho que aportar y que ya con el poco tiempo en el que he estado trabajando para este proyecto musical, haber tenido ciertos reconocimientos, creo que mis proyecciones son súper positivas. Y lo tomo con mucha tranquilidad, con harta responsabilidad, sé que el material nuevo que haga será mejor que el que ya tengo. Siento que uno tiene que construir su carrera sin ansiedad, con un trabajo bien cuidado".

—Usted ganó el concurso de Miss Mundo Chile, ¿qué experiencia ha tenido incursionando en la música después de haber pasado por una disciplina con tantos prejuicios como el de las pasarelas?

"Que yo venga del mundo de las misses no es así, porque antes era estudiante de fonoaudiología, entonces, quizás vengo más de ese mundo que el de las misses. Por más prejuicios que se puedan tener, por lo menos ese mundo me trató bastante bien porque me premió por mi talento, se me reconoció en varias facetas. El hecho de que sea estudiante universitaria y ahora docente universitaria también me suma a quien soy: no soy una miss, no soy una modelo, pero sí marcó mi juventud y de eso estoy súper orgullosa. La gente que logra conocerme bien entiende que esa es una parte de mí y que yo supe aprovechar la oportunidad que se me dio en ese momento, porque gracias a Miss Chile pude ir a Miss Mundo y me llevó a viajar y tener clases de canto con los mejores coach en Inglaterra, viví en Londres y una de mis vocal coach lo era también en "The voice UK". El mundo de las misses me ha traído beneficios y estoy agradecida".