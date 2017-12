Juan Pablo Valenzuela: “La PSU es una herramienta, no es la solución para resolver inequidades"

Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria de este año sirvieron para realizar un diagnóstico más profundo sobre la educación y las brechas socioeconómicas entre los estudiantes.

Juan Pablo Valenzuela, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, realizó este martes por la tarde en Tele13 Radio un análisis de los resultados y afirmó que la PSU es un mecanismo transparente para seleccionar a aquellos estudiantes que tengan un mejor desempeño.

Sin embargo, se refirió a la gran diferencia que existe en la educación de nuestro país. “Hay una enorme brecha por estratos socioeconómicos entre los colegios municipales, subvencionados particulares y los particulares pagados” dijo el académico.

Sumado a esto, Valenzuela agregó: “La prueba no es la solución para resolver inequidades, no debe ser la solución per se, sino que deben ser los mecanismos de selección”.

Respecto a estos mecanismos, señaló la importancia de algunos como el sistema de ranking y el de las notas de enseñanza media que han logrado establecer un sistema más equitativo al momento de acceder a las universidades.

En esta misma línea, agregó que en Chile aún existe una brecha de género en cuanto a resultados, ya que las mujeres presentan mejores calificaciones, son más constantes, repiten menos, se gradúan más y tienen un mayor acceso a la universidad. Sin embargo, a excepción de la prueba de Lenguaje y Comunicación, en todas las demás presentan resultados más bajos respecto a los hombres.

Finalmente, Juan Pablo Valenzuela se refirió a los desafíos en materia de Educación de cara al próximo gobierno de Sebastián Piñera. “La educación requiere un trayecto de largo aliento y hay una serie de reformas que van por un muy buen camino como, por ejemplo, la gratuidad”, apuntó el académico.