Ministra Cecilia Pérez rechaza tortura a detenidos ecuatorianos: "No somos un Estado cavernario"

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, condenó los actos de apremio y torturas a las que fueron sometidos los imputados por el robo con homicidio a una mujer en el Barrio República, en el centro de Santiago, en la madrugada de este lunes.

Dos de los detenidos, los ciudadanos ecuatorianos Jonathan Chávez y Cristián Romero, recibieron apremios como golpizas y aplicación de corriente por parte de otros reclusos mientras se encontraban en la cárcel Santiago Uno, hecho que se conoció por un video grabado con un teléfono móvil, y que fue viralizado por redes sociales.

Debido al hecho, los detenidos fueron trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad con el fin de proteger su integridad.

Esta mañana, en entrevista con Tele13 Radio, y consultada sobre expresiones vertidas por algunas figuras de connotación pública que han parecido justificar los apremios ilegítimos a los detenidos, la ministra Pérez aseguró que entiende "que esa impresión nace, al igual que muchas voces de chilenos que uno pudo escuchar, desde la impotencia. Lo que uno tiene que entender es que nosotros estamos en un Estado de derecho".

"No creemos en el ojo por ojo, no creemos en la Ley del Talión" Ministra Cecilia Pérez

"No somos un Estado cavernario, no creemos en el ojo por ojo, no creemos en la Ley del Talión, creemos al contrario -dentro de una democracia- en un marco normativo donde se hace Ley, se hace justicia, por los conductos correspondientes", aseguró la vocera en el programa "Mesa Central".

Junto con eso, Pérez dijo que aquellas personas que ejercen liderazgos tienen "una mayor personalidad porque hay mucha gente que los escucha, hay mucha gente que confía y mucha gente que también discrepa. Pero es uno el que tiene un peso mayor (al hablar) si quiere tener un liderazgo responsable".

