[VIDEO] Vocero de la Corte Suprema: "Hemos cumplido en la labor de administrar justicia"

El vocero de la Corte Suprema aseguró la mañana de este jueves en Tele13 Radio que los ministros del máximo tribunal "hemos cumplido en la labor de administrar justicia", al ser consultado sobre la acusación constitucional que fue rechazada en la Cámara de Diputados contra los ministros de la sala penal que otorgaron beneficios carcelarios a condenados por delitos de lesa humanidad.

"Nosotros creemos que hemos cumplido nuestra labor de administrar justicia, somos reacios a la expresión de hacer justicia porque nosotros solo administramos justicia y los dos grandes elementos es aplicar la ley y el segundo elemento es aplicar la administración de la ley en los hechos que tiene el proceso", dijo al respecto el ministro.

Agregando que el nuevo sistema procesal penal dio más garantías a los procesos. "Había un déficit de garantía (...) Creo que los jueces intentaban ser imparciables lo más posible dentro de esa mecánica, recuerde que el juez investigaba, acusaba y fallaba, eso para algunos ya planteaba un inconveniente intelectual frente a la imparcialidad, aún en esas condiciones los vi trabajar, yo trabaje en esas condiciones y uno hacía el mayor esfuerzo por la imparcialidad".

Cisternas indicó también que en el caso de los derechos humanos faltó decisión política para darle más peso a las denuncias constatadas en el informe Rettig, por ejemplo.

"Aclaro desde luego que no hago una crítica a los políticos, solo constato una situación histórica, se me ocurre que alguien podría haber dicho que tuvimos esta comisión Rettig, por qué no le damos valor a esto y hacemos que las personas que están afectadas por estos casos obtengan una indemnización prefijada en la ley", explicó, agregando que eso hubiese disminuido la cantidad de causas que llegaron más tarde a la justicia.

"Es posible" que Palma Salamanca haya sido torturado al declarar

En tanto, al ser consultado sobre el caso de la declaración del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, el vocero de la Corte Suprema, indicó que "es posible" que la confesión de ser el autor material del crimen de Jaime Guzmán, haya sido bajo tortura.

Ante esto, el ministro dijo que "es posible, no se cuán posible, pero yo creo que sí, porque más de una denuncia de ello se ha recibido, y más de alguna de ellas ha quedado sin efecto porque se ha comprobado, porque ha ocurrido, no sabemos en este caso, pero sí ha ocurrido".