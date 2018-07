Boric y dichos de Varela: "Pedirle a los apoderados que hagan un bingo es realmente un insulto"

El diputado por el Frente Amplio, Gabriel Boric, se refirió en Tele13 Radio a la polémica generada por el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien indicó que los colegios con déficit estructurales deberían "hacer bingos" y no esperar la asistencia del Estado.

En ese sentido el diputado señaló que "yo creo que esto ya no es un exabrupto, no es una pachotada, sino que refleja una ideología que es válida, por cierto tiene que debatirse en el espacio público, pero con la cual muchos somos totalmente contrarios".

Boric dio un ejemplo de los problemas que tiene un colegio en la región de Magallanes, donde él hace clases, y en el que se enfrentan a goteras y no cuentan con estufas. Es por ello que fue enfático: "pedirle a los padres y apoderados o a los directivos del colegio que hagan un bingo es realmente un insulto, pero es un insulto que insisto, no es producto solo de un exabrupto sino que de una ideología de cómo ver el mundo".

En medio de la nueva polémica que enfrenta el titular del Mineduc, varios parlamentarios de la oposición han pedido su salida. ¿Qué dice Boric?

"Este fusible que es Gerardo Varela, que lo saquen o no, yo creo que el problema de fondo sigue presente", añadiendo que "sería interesante conocer cuál es el fondo al que se refiere el Presidente Piñera, porque la verdad el fondo de las propuestas de educación de este gobierno hemos conocido muy poco".

En "Conexión Tele13" el parlamentario agregó que "cuando lo pusieron de ministro nadie vio ninguna justificación razonable de por qué una persona que estaba dedicada a la funciones empresariales se le destinaba a una de las carteras sociales más importantes de un gobierno".

Boric dijo además que el problema "es de concepto de contenidos, no de errores comunicacionales" y que Varela "ha tenido una tras otra, ya sea de expresiones que sí pueden ser calificadas como pachotadas, como el tema de campeones y los condones y sus hijos, o expresiones de una sobreideologización neoliberal brutal como en la que se refiere al tema del bingo".

"Yo me pregunto cuál es el sentido de que una persona que causa más problemas que aportes siga ahí, pero eso es una solución del Presidente", sentenció.

En esa línea dijo que "este gobierno no ha estado a la altura de este desafío y no creo que lo vaya a estar porque no cree en la educación pública".

Revolución Democrática por gastos en bebidas alcohólicas

Por otro lado, Boric fue consultado por el oficio del Servel que ordenó a Revolución Democrática devolver $150.623 luego de que cuestionara una serie de gastos, como un bidón de vino tinto, cervezas y pisco.

"Estos errores que ha cometido RD son también una advertencia de ir abriendo camino en un espacio institucional en el cual no teníamos la experiencia y del cual tenemos que aprender rápidamente para que estos errores no se vuelvan a repetir", declaró Boric.

Sobre los dichos de la senadora y presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe, que dijo que "muchas veces se roban el papel de puritanos de la política, qué hablen ahora", el diputado afirmó que "me parece bastante sustantiva la diferencia entre una senadora que las empresas pesqueras le mandaban indicaciones por correo para cómo tenía que votar en la ley de pesca, calificada como una de las más corruptas de este país".

"Así es que, a la senadora van Rysselberghe, que guarde un poco las proporciones y se mire al espejo un poquito antes de dar ese tipo de declaraciones", concluyó.

