Chahín y contratación de militantes DC en defensa de Santelices: "Es un error político del gobierno"

Los abogados Jorge Correa Sutil y Jorge Burgos defenderán al ministro de Salud, Emilio Santelices, en el proceso de acusación constitucional que busca que asuma su responsabilidad por la modificación del protocolo de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto en tres causales, cambio que fue declarado ilegal por la Contraloría.

El Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, afirmó a Tele13 Radio que "no podría estar sorprendido" de la decisión de los abogados militantes del partido, ya que fue advertido antes de que saliera en la prensa. "No se me preguntó, pero sí se me avisó".

"Hay un error político garrafal del gobierno, estas cosas no se hacen, debieron calcular la dificultad política enorme dentro de la DC. Ellos permanentemente invitan al diálogo y lo que hacen es debilitar a los partidos y, por lo tanto, boicotear la posibilidad de dialogar".

Además, dice que Burgos y Correa Sutil tienen el derecho a poder patrocinar defensa y actuar como profesionales, pero "creo que aquí hay un problema de oportunidad, de prudencia". Chahín le consultó a Burgos sobre su decisión y le explicó que ellos se sintieron con la libertad de poder asumir la defensa del ministro porque, en su momento, la bancada había tomado la decisión de no adherirse a la acusación constitucional porque consideraban que no había mérito para ello.

"La bancada de diputados de la Democracia Cristiana tomó la decisión de no adherirse a este líbelo, primero por razones jurídicas y creo que las acusaciones constitucionales efectivamente tienen un componente político, pero tienen que tener un sustento jurídico, es parte de la obligación de los parlamentarios respetar la constitución y las leyes", afirmó a Conexión Tele13.

Declaró que esto da cuenta de "la inmadurez política del ministro Secretario General de la Presidencia" y que el "error político mayor" lo comete el gobierno al contratar a dos abogados militantes del partido "porque lo que hacen es, de alguna manera, generar un conflicto político al interior de una bancada que está muy unida en esta posición y al interior de un partido que también ha hecho un esfuerzo enorme por actuar unido en cada una de las materias".

Escucha la entrevista completa en el Podcast de Tele13 Radio.