Jadue escala conflicto con canciller Muñoz: "Le oculta información a la Presidenta Bachelet"

Daniel Jadue (PC), el alcalde de Recoleta que este verano ha saltado a la palestra pública con su nueva política de la inmobiliaria popular, abordó distintos temas con Tele13 Radio.

Consultado sobre su posición y la del PC ante Venezuela y Nicolás Maduro, el edil sostuvo que "se ha tratado de manipular la posición del PC". Tras esto, advirtió que "el PC no apoya a ninguna parte, el PC lo que no quiere es intervención" y que "los que igualan el no a la intervención con el apoyo a Maduro son los que están pensando en hacer un golpe. Debiera haber elecciones".

El militante comunista escaló el conflicto con el canciller Heraldo Muñoz durante la entrevista, luego que la semana pasada afirmara que parecía un "agente norteamericano" ante la situación venezolana y otras materias, como el conflicto Palestina-Israel y Nicaragua.

En este contexto, sostuvo que "Heraldo ha defendido a ciudadanos venezolanos que están presos, pero cuando Israel deportó ciudadanos chilenos, no dijo nada".

Así, Jadue detalló que "en algún momento conversé con la Presidenta y me quedé con la sensación de que Heraldo le oculta información". Lo anterior, porque en una ocasión le reclamó "personalmente a la Presidenta porque el gobierno de Chile no se había manifestado por la deportación sistemática de ciudadanos chilenos, a pesar de que tenemos un convenio de libre migración con Israel. La Presidenta me dijo que no está enterada y que va a verlo, y después, en la tarde, salió una declaración manifestando la preocupación por la deportación". Después, explicó que no tiene la certeza de esto, pero sí la "íntima convicción de que sucede".

En otra materia, tras la detención de Ricardo Palma Salamanca -autor confeso del asesinato de Jaime Guzmán- reconoció que el caso "nos complica en lo emocional (como PC), porque fueron compañeros con los que trabajamos, pero no en lo político porque cuando el PC decide participar del plebiscito del 88, desarma su aparato militar".

En este contexto, señaló que apoyó la lucha armada en dictadura, ya que "está el legítimo derecho contra la rebelión del gobierno de facto, esto más que ser una actividad contra el tirano es una actividad de defensa del partido, nuestro partido fue aniquilado".

Críticas a Boric y la Librería Popular

En el programa conducido por Carolina Urrejola, "Siempre es hoy", el edil también conversó sobre a qué figuras admira en la política chilena.

“Los PC no somos muy partidarios del culto a la personalidad, yo admiro al comité central del PC", declaró y al ser consultado sobre su admiración por el Frente Amplio o "el intelecto de Gabriel Boric", retrucó: "No admiro a Boric, yo creo que Gabriel es un fundamentalista, le gusta mucho citar, pero también comete errores, como todos”.

En el espacio radial, el militante del PC aprovechó de insistir en que "los municipios son entidades gubernamentales absolutamente desaprovechadas en nuestro país", tras esto, propuso un "per cápita municipal" y darles "muchos más recursos (desde el Estado) a las municipalidades".

En este contexto, adelantó que en Recoleta "una librería popular está en carpeta, donde se podrá comprar un libro al 50% del valor que está en el mercado".

Escucha la entrevista completa en el Podcast de Tele 13 Radio