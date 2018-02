[VIDEO] Fin de una era: se acaba el concurso de "Miss Reef"

Durante años convocó a miles de hombres en la playa, pero desde este verano ya no va más. Al menos como lo conocíamos hasta ahora: el Miss Reef, emblemático concurso, anunció su suspensión indefinida, para desligarse de la imagen de destacar a la mujer sólo por su cuerpo. No son los únicos: la Fórmula 1 ya no tendrá las clásicas promotoras.

