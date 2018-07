[VIDEO] Polémica por respaldo de Bachelet a Lula

La visita de la ex presidenta Bachelet a Brasil había generado expectativa y finalmente, no pasó inadvertida... La ex mandataria entregó su respaldo a Lula Da Silva posando para las cámaras con una polera a favor del ex jefe de estado brasileño que actualmente se encuentra preso por corrupción. Las críticas no se hicieron esperar.