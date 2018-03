[VIDEO] Iniciativa ciudadana despide a la Presidenta Bachelet al estilo de Cristina Kirchner

Con la frase "No fue magia", la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, comenzaba a despedir su gobierno en 2015. Ahora para marcar el legado de la presidenta Bachelet se utiliza la misma frase.¿Coincidencia? Desde el gobierno aseguran que no es una campaña oficial, y que es una iniciativa ciudadana.