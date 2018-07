[VIDEO] Desde "los hijos campeones" hasta "hacer bingos": los polémicos dichos de Varela

Tras el revuelo causado por las declaraciones del ministro de Educación, Gerardo Varela, quien dijo no entender por qué la gente no hace bingos para solucionar los problemas de infraestructura de los colegios, desde la oposición pidieron la salida del ministro de Estado, que fue respaldado en el fondo, pero no en la forma, por el Presidente Piñera.