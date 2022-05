Oposición aumenta presión contra el Servel: RN acusa intervencionismo en instructivo para escolares

Diputados RN Camila Flores y Frank Sauerbaum oficiaron a la institución por texto entregado en colegios que señala, entre otros puntos, que ninguna de las Constituciones en Chile fueron “redactadas por una instancia elegida democráticamente”, por lo que, se remarca en ese documento, “la aprobación de una nueva Constitución se conforma en un hecho histórico”. En tanto, Johannes Kaiser (bancada republicana) acusa manipulación a jóvenes.

Un instructivo de ocho páginas ha difundido el Servicio Electoral (Servel) en establecimientos educacionales, en el marco de la campaña por el referéndum constitucional del próximo 4 de septiembre. Titulado “Guía del estudiante enseñanza media, plebiscito constitucional 2022”, el texto invita a los jóvenes a tomar conocimiento del proceso que se está viviendo en el país.

Sin embargo, en los últimos días, en la derecha se han levantado al menos dos cuestionamientos a este instructivo.

En la página 2 del documento del Servel se lee una “presentación del tema”, en la que, en su último párrafo, reza lo siguiente: “Ninguna de las Constituciones presentadas anteriormente fueron redactadas por una instancia elegida democráticamente, como la Convención Constitucional, ni aprobadas en un Plebiscito como el de 2022. Por eso la redacción y aprobación de una nueva Constitución se conforma en un hecho histórico”.

La diputada de RN Camila Flores dice que, a su juicio, “este instructivo llama derechamente a votar Apruebo”. Y añade: “El Servel entrega información falsa, señalando que en Chile no hemos tenido constituciones hechas democráticamente, cuando tenemos ejemplos como la Constitución de 1822, que fue redactada a través de un Congreso Constituyente, o sea, ni siquiera estudiaron los datos históricos que estaban citando. Aquí hay intervencionismo electoral y sesgo ideológico”.

Su par de bancada RN Frank Sauerbaum complementa que “el Servel debe prescindir de emitir opiniones; debe ser más cauto y dar garantías de transparencias en un proceso que, sin duda será histórico, pero la Convención Constitucional no debe ser objeto de alabanza por ningún motivo”.

Bajo esta línea crítica, los diputados enviaron este jueves un oficio al Servel para pedir explicaciones que fundamentan este instructivo para jóvenes.

Johannes Kaiser acusa manipulación: “No podemos confiar en el Servel”

A través de su canal de Youtube, “El Nacional-Libertario”, este jueves, el diputado de la bancada republicana, Johannes Kaiser, también criticó el instructivo del Servel, pero incluso fue más lejos y reparó en otros pasajes del documento. En la página final del texto, en el punto “votación en el plebiscito del curso”, el instructivo invita a los alumnos a participar de manera simbólica en la clase respectiva. Entonces, se adjunta una simulación de papeleta que señala: “¿Los delitos ecológicos deben estar incluidos en la nueva Constitución?”. La opción es Apruebo o Rechazo.

Al respecto, Kaiser dijo en su programa: “Esto es literalmente manipulación, damas y caballeros, proveniente del Servel. ¿Quién va a estar en contra de perseguir un delito ecológico que, por lo demás, no tiene por qué estar en la Constitución? Nadie. Entonces: ¿todos aprobamos? Qué interesante manera de manipular la mente de la gente joven. Porque, entonces, si tú estás en contra de la nueva Constitución, estás a favor de la gente que contamina, eso es lo que está diciendo el Servel. ¡Están haciendo propaganda con plata pública, con plata de nosotros, engañando a la gente!”.

Kaiser cuestionó, además, sarcásticamente, por qué no ponían otras preguntas en el instructivo: “¿Debe el derecho a la vida o el derecho a la propiedad ser protegido por la nueva Constitución? Ah, es que eso no lo trae la nueva Constitución. (...) ¿Está usted de acuerdo con una nueva Constitución racista? ah, no, es que eso podría ser tendencioso en el debate”.

El diputado ya había lamentado que “hemos tenido más de un tema con el Servel”, idea que también sostiene la diputada Flores a este medio: “Lamentablemente no es la primera vez que incurren en hechos como este. Basta recordar la filtración de datos personales de 15 millones de ciudadanos y ahora este instructivo. Son situaciones reiteradas que no podemos dejar pasar. Aquí realmente es grave lo que está sucediendo con el Servel y queremos saber si las autoridades a cargo están al tanto de esta situación”.

Respecto a la filtración de datos electorales de 15 millones de ciudadanos, que explotó en abril pasado, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, admitió que “podríamos haber tenido mejores mecanismos de control”, sin embargo, en Chile Vamos no solicitaron en ese momento su renuncia. Tagle milita en la UDI, por lo que, afirman, la ofensiva no sería sencilla. Otros dirigentes, aunque de izquierda, sí han pedido su dimisión, como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). En todo caso, Tagle ha mostrado distancia de la centroderecha. “Yo he recibido más críticas de derecha o de ultraderecha que de sectores de izquierda”, dijo en La Tercera al abordar las críticas por dichas filtraciones de datos.

El 9 de mayo pasado, de hecho, un grupo de diputados de las bancadas de RN, Evópoli y el Partido Republicano, llegaron hasta la sede del Servel, en Santiago, para sostener un encuentro con Tagle y abordar lo que llamaron la preocupante filtración de datos. Tras la cita, los diputados comentaron que el sumario ya estaba en marcha y pidieron públicamente que, quien maneje esa delicada información, tenga efectivamente responsabilidad administrativa.

El diputado Kaiser, este jueves, asimismo, acusó tajantemente de otros hechos a la institución. “Aquí tienen que rodar cabezas, ya basta, ya es suficiente de temas raros como la inscripción de (Gabriel) Boric como candidato, la inscripción de convencionales.... demasiadas cosas, atisbos de escándalos y ahora hay una prueba (instructivo). Intervencionismo electoral del Servel, ¿quién se hace cargo? (...) Vamos a tener que oficiar, no podemos confiar en el Servel, necesitamos un sistema de conteo paralelo”, aseguró.

El parlamentario ya había hecho acusaciones de este tipo hacia la institución, al igual que su par de bancada Gonzalo de La Carrera, quien, en abril pasado, dijo en su cuenta de Twitter: “La ciudadanía tiene desconfianza frente a la eventual parcialidad del Servel en el próximo plebiscito Constituyente. Como Cámara de Diputados debemos tomar acciones ahora para evitar fraudes”.

