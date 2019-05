[VIDEO] "Había más alternativas": Así explica Rueda la ausencia de Bravo en Copa América Brasil 2019

El técnico de la Selección Chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, entregó el domingo la nómina definitiva de 23 jugadores para disputar la Copa América Brasil 2019 , listado en el que destacan las ausencias de Claudio Bravo y Marcelo Díaz , así como también el retorno de Eduardo Vargas.

Este lunes, en conferencia de prensa, el estratega explicó su convocatoria y se refirió especialmente a este punto.

“Es la decisión mía. En la posición de Vargas no hay muchas alternativas, y en la de Claudio y Marcelo sí las hay”, afirmó el colombiano sobre el criterio para volver a nominar al delantero y no al portero ni al volante.

[VIDEO] Reinaldo Rueda explica ausencia de Claudio Bravo en nómina de Chile para la Copa América Brasil 2019

Sobre el caso del ex capitán, con quien se reunió tiempo atrás en Mánchester, Rueda profundizó que su idea era invitarlo de igual manera, sin embargo, “estar en una convivencia por 20-25 días para no ser titular, después de ser por más de 10 años capitán, no es justo”.

Acerca de dicho encuentro, el entrenador reveló que fue por “todo el respeto que merece por su trayectoria y conversar con él sobre su disposición y las expectativas”.

“Yo esperaba que en la FA Cup fuera alternativa y no fue citado”, recalcó el DT, apuntando que esperaba que Bravo tuviera algo de actividad antes de la Copa América y esto no ocurrió.

"Bravo ni siquiera fue convocado en los últimos partidos, y esas son señales importantes a la hora de tomar este tipo de decisiones", cerró sobre el portero.