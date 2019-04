Johnny Herrera: "Estamos en el suelo, más abajo no podemos estar"

Universidad Católica goleó 4-0 a Universidad de Chile este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en el Clásico Universitario número 188 del fútbol chileno, válido por la octava fecha del Campeonato Nacional 2019.

Tras el compromiso, el portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, fue crítico y reconoció que “estamos en el suelo”.

“Peor que en este partido no podemos jugar, la situación es igual. Fue un partido con mucha amargura, tenemos que dar vuelta la página rápido luego, salir de esta posición. No es fácil cuando te hacen cuatro goles y te pasan por arriba; no hicimos nada de lo que entrenamos en la semana, así es fácil que te ganen. Lo duro de hoy es cómo jugamos, te provoca un malestar general”, expresó el “Samurái”, el único de los jugadores “azules” que habló tras el compromiso en San Carlos.

“Hay que levantar la cabeza, tenemos una revancha el próximo fin de semana. No es fácil reponerse ante un clásico rival, fuimos un desastre en la defensa y a ponernos de pie que queda mucho campeonato”, añadió.

Antes de terminar Herrera se refirió a los hinchas y les pidió que “sigan confiando que en las duras se ven los de verdad. Estamos en el suelo, más abajo no podemos estar. Hemos salido de peores, que confíen porque saldremos adelante”.