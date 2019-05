DT de Argentina revela qué jugador chileno le gustaría tener en su selección: "Es un todo terreno"

El técnico de la selección argentina Lionel Scaloni se refirió a su vínculo con Chile y cómo ve también al equipo nacional de cara a la Copa América que comienza en junio. Consultado por el diario La Tercera sobre a qué jugador chileno le gustaría tener en su equipo, respondió, sin dudas, que a Arturo Vidal. “Aparte de jugar bien, mete, corre. Es un todo terreno”, dijo.

Además de su devoción por el hombre del Barcelona, Scaloni destacó a Gary Medel y Charles Aránguiz como jugadores interesantes que “transmiten y juegan”. “Pero Vidal juega de todo. Es el mejor jugador chileno que yo he visto. Cualquier entrenador quisiera tenerlo”, agregó.

Sobre la selección chilena y su participación en el torneo continental que comienza en menos de un mes dijo que no lo ve como favorito. “Pero tampoco a Argentina y a Uruguay. Los tres van a competir a full, igual que Colombia. No me animo a decir que van a ser favoritas. Lo de Brasil es distinto: es local, va por todo”, explicó.

El actual entrenador de la selección trasandina también habló con el matutino de su vínculo con nuestro país que nació hace más de 20 años, cuando tuvo la oportunidad de jugar en la Universidad Católica, equipo al que, alguna vez, le gustaría dirigir.

Cuando Scaloni tenía 14 años, se probó en los cruzados que tenían a Fernando Carvallo como entrenador del primer equipo y quedó. Sin embargo, su pase estaba en poder de Newell’s y no lo dejaron salir.

“Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica”, manifestó.