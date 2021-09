Vidal avisa de cara al duelo entre Chile y Brasil: "Este partido lo he esperado hace tiempo"

El volante de la Selección Chilena apuntó al partido de este jueves en el Estadio Monumental por las Clasificatorias.

El volante Arturo Vidal entregó declaraciones este martes, compartidas por la ANFP, sobre el primer partido de La Roja en esta inédita fecha triple por las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Selección Chilena se medirá este jueves ante Brasil, a las 21:00 horas en el Estadio Monumental, antes de visitar el domingo 5 a Ecuador en Quito y el próximo jueves 9 a Colombia en Barranquilla.

“Es una fecha triple que primera vez que pasa, son tres selecciones directas con nosotros, Brasil claramente está más arriba, más tranquilo, pero con las otras dos selecciones seguramente estaremos peleando hasta el final por clasificar al Mundial”, expresó el “King”.

Agencia Uno Lee También > "Después le pasan la cuenta": Bravo advierte sobre escenario de Brereton si se suma a La Roja

“Esperamos que sean tres partidos con buenos resultados para nosotros y tratar de sacar un poco de diferencia a las demás selecciones”, agregó.

Sobre el duelo ante el “Scratch”, el jugador del Inter de Milán sostuvo que “hace poco enfrentamos a Brasil, pero era en Copa América, era un partido a muerte. Ahora en Eliminatorias hay que pensar un poco más en lo que puede pasar más adelante, tener un poco de cuidado. Más que en la Copa América, que como te digo era a muerte, ahora va a ser sacar puntos y poder avanzar en la tabla y creo que va a ser un partido intenso, un partido importante para nosotros”.

Finalmente Vidal, quien manifestó que desean volver a hacer lo de las Clasificatorias pasadas, cuando Chile derrotó 2-0 a Brasil en el Estadio Nacional en 2015, rumbo al Mundial de Rusia, aseguró estar “muy muy motivado, este partido lo he esperado hace tiempo, me he preparado de la mejor forma y ojalá quedarnos con los tres puntos”.