Auto de Mauricio Isla protagoniza accidente de tránsito: Futbolista aclara que no iba en el vehículo

El crack de la Roja sostuvo que quien conducía el automóvil, que está a su nombre, está colaborando para aclarar lo sucedido.

Un auto a nombre del seleccionado nacional, Mauricio Isla, protagonizó un accidente de tránsito la tarde de este viernes en la Autopista Central.

Según publicó una mujer de nombre Isabel Jerez en redes sociales, el vehículo, marca Mercedes Benz, chocó con su automóvil, resultando ella ilesa aunque su auto con daños. No obstante, denunció que el vehículo era propiedad del lateral del Flamengo y que el conductor se habría dado a la fuga.

Fue el mismo seleccionado quien aclaró la situación a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde confirmó que el vehículo era de su propiedad pero aseguró que él no lo estaba manejando ni se encontraba en el lugar : "Debido a algunas versiones que me involucran en un accidente de tránsito quiero aclarar que yo no iba en el auto", sostuvo.

"La persona que participó del accidente está colaborando para aclarar lo sucedido", precisó.