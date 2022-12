Arquero de Polonia pierde apuesta con Messi en el partido: "No le voy a pagar, tiene mucho dinero"

Argentina se impuso por 2-0 el miércoles, pero igualmente ambas selecciones avanzaron a los octavos de final del Mundial de Catar 2022.

Argentina venció 2-0 a Polonia el miércoles en el Estadio 974, en Doha, en el cierre del Grupo C del Mundial de Catar 2022 , un resultado que catapultó a ambas selecciones a los octavos de final del torneo.

Durante el partido, el arquero polaco Wojciech Szczesny y el delantero argentino Lionel Messi protagonizaron una de las polémicas cuando el juez holandés Danny Makkelie, apoyado en el VAR, sancionó un dudoso penal para la Albiceleste luego de un golpe del meta al atacante. Igualmente, el jugador de la Juventus tapó el remate de la “Pulga”.

Pero eso no fue todo. Tras el compromiso el polaco sorprendió al revelar que realizó una apuesta con el argentino en pleno partido, la que perdió.

AFP - Lionel Messi Lee También > "Penal mal cobrado no entra": La reacción en Brasil tras dudoso cobro para Argentina ante Polonia

Szczesny reconoció en zona mixta que le ofreció 100 euros –casi 100 mil pesos chilenos– al astro argentino en el momento en que el árbitro se acercó al VAR para revisar el supuesto penal que le cometió a Lio.

“Hablamos antes del penal. Le dije que apostaría 100 euros a que el árbitro no lo iba a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”, reconoció el portero.

“No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No me importa en este momento, así que tampoco le voy a pagar. No, no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero”, agregó.

Sobre el penal, Szczesny también comentó que “inmediatamente le dije al árbitro que lo toqué con la mano en la cara, pero solo lo golpeé en un lado. Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien”.