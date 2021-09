En datos: la superioridad de La Roja ante Brasil que no se reflejó en el marcador

La Selección Chilena dominó la posesión del balón y buscó más frente al arco contrario. Martín Lasarte apuntó a esto en la conferencia de prensa tras el partido.

Brasil ya es historia. La Selección Chilena no pudo ante el superlíder de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, que ha ganado todos sus partidos y suma 21 puntos en el proceso, inclinándose por la cuenta mínima la noche del jueves en el Estadio Monumental .

Sin embargo, quedó una amarga sensación de que La Roja pudo haber hecho algo más, visión que comparte el técnico Martín Lasarte y que reflejan los números del partido.

El “Equipo de Todos” probó en 10 ocasiones al arco contrario, el doble de los intentos que tuvo la Verdeamarela (5).

En cuanto a la posesión del balón, Chile manejó este aspecto con un 58% , frente a un 42% de Brasil.

En tanto, La Roja dio casi la mitad de los pases más que su rival, con un 92% de efectividad ante un 86% de la visita.

A pesar de estos números, Chile no logró plasmar ese dominio en el marcador. Así lo lamentó el propio Martín Lasarte tras el partido en conferencia de prensa.

“Brasil no nos generó tantas ocasiones. Tuvo un momento que nos generó dos o tres y alguna en el primer tiempo, y con eso les bastó para convertir. Nosotros tuvimos el peso del partido, generamos ocasiones, tuvimos dos o tres veces casi en la línea sin poder meterla, atajaba el arquero, la sacaba en la línea”, expresó “Machete”.

De igual modo recalcó que “la primera reflexión es para que nos demos cuenta cuando se habla del tema de la posesión que es eso y nada más, un número. Hay equipos que juegan a no tener la posesión y ganan, tendríamos que darnos cuenta en definitiva qué es lo importante en todo esto, a este nivel”.

“Me parece que en el primer tiempo por ejemplo, para mí, claramente nos tenemos que haber ido triunfadores, por lo menos 1-0 y eso no ocurrió. Si no materializas cuando tienes la supremacía, mucho más difícil es cuando no la tienes”, afirmó.