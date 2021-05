Ríos se bajó de su serie biográfica y acusó a productora: "Me salí por falta de profesionalismo"

El "chino" acusó a la productora Alto Andes Films de cambiar condiciones del contrato y no cumplir con los pagos.

A finales de 2020 se comenzó a producir "One in a Million" ("Uno en un millón"), un documental de la productora chilena Alto Andes Films para Amazon Prime y que contaría la historia de Marcelo "Chino" Ríos.

La ilusión levantada por el proyecto fue inmediata, e incluso se conoció que a fines de 2021 podría estar al aire. Sin embargo, hoy todo se tambalea.

El ex número uno del mundo, en entrevista con La Tercera, se bajó de la serie acusando a la productora chilena asegurando que "no estaba al nivel y creo que no estaban preparados para hacer un documental para Amazon Prime".

"Yo tenía que llamar a los jugadores y conseguirme cosas. Empezaron a pasar cosas extrañas", agregó el zurdo.

Pero había más, ya que el talentoso ex tenista explicó que "el contrato lo cambiaban todos los días. Había cláusulas que en mi vida había visto. No podía irme en contra de nadie, pero la gente podía hablar lo que quisiera".

"La gracia era que hablara gente bien y mal. Yo quería que hablara gente mal para hacerlo tipo (Michael) Jordan, que respondía cuando le mostraban que lo hacían mierda", afirmó.

"Ya le avisé a mi gente más cercana que no voy, y que no tiene sentido que hablen. Quiero dejar claro de que no estoy en este documental ni sé de qué se va a tratar. No sé si es para hacerme mierda o va a ser ficticio. Ya no estoy metido. Me salí por falta de profesionalismo y desorganización de la productora", sentenció Ríos.