Teillier da vuelta la página por polémica entre Boric y Jadue y valora conversaciones con la DC

El timonel del Partido Comunista destacó que el programa presidencial de Apruebo Dignidad tiene "coincidencias" con otros programas de oposición y calificó como "convenientes" las conversaciones con la Democracia Cristiana.

El presidente y diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a los últimos hechos ocurridos en relación al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Al ser consultado por el rol del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el abanderado presidencial había afirmado que no se uniría a su eventual gobierno y que necesitan "gente transversal".

En conversación con T13 , Teillier señaló que "creo que es una página que ya se está cerrando, indudablemente. La disposición nuestra y de todos es seguir colaborando con toda nuestra fuerza con la campaña de Boric".

Consultado sobre el sector del PC que realizó críticas contra Boric, señaló que "en el partido hay distintas instancias. Y algunas pueden, públicamente, decir A, B o C. Claro, a veces no son bien entendidas pero hay que entender que estamos en medio de una campaña y que se producen este tipo de debates. Pero creo que no tiene ninguna importancia respecto de la candidatura de Boric".

Respecto a una eventual moderación del programa de gobierno de cara a la segunda vuelta, Teillier sostuvo que "el programa de Boric es el programa presidencial acordado por Apruebo Dignidad. Yo creo que muchos de los aspectos o puntos más importantes tienen coincidencias con otros programas de la oposición. Y creo que sobre eso se puede conversar con toda tranquilidad".

Consultado sobre los apoyos que ha concitado Boric por parte de la DC, afirmó que "yo no veo que se esté moderando el programa, eso no lo veo por ningún lado. Pero son muy convenientes las conversaciones con la Democracia Cristiana y toda la oposición".

Respecto a la eventual asistencia de Boric al consejo nacional de la DC, afirmó que "me parecería muy bien que asistiera Boric, que explicara él la explicación que le tiene que hacer a todo el país y no creo que tenga que quedar ausente de esto la Democracia Cristiana".