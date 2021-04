Tres presidenciables de Chile Vamos se desmarcan del gobierno en la semana más dura de la pandemia

Sebastián Sichel cuestionó el exceso de confianza en el proceso de vacunación; Mario Desbordes insistió en que es un dogma ir en contra del tercer 10% y Joaquín Lavín señaló que las ayudas económicas del Ejecutivo no son suficientes. Tres de cinco cartas a la primaria de Chile Vamos marcaron distancia esta semana, en medio de la constante baja aprobación de la gestión de Piñera.

“La vacunación nos hizo mal”, dijo el candidato presidenciable independiente por Chile Vamos, Sebastián Sichel, la noche de este domingo respecto al manejo del gobierno en la pandemia.

El exministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, en ese sentido, se sumaba a las críticas que ha tenido que enfrentar el Ejecutivo ante el aumento de contagios en el país, pese al exitoso programa de vacunación de Chile que incluso ha sido destacado a nivel mundial.

La semana anterior, La Moneda había perdido el control de la agenda en medio de los contagios por coronavirus y las severas restricciones que, admiten, no fueron bien comunicadas.

Y durante estos días, además, el gobierno ha tenido que lidiar con el creciente y nuevo apoyo oficialista al tercer retiro del 10% de fondos de pensiones.

“Lo hemos hecho mal por exceso de confianza. En general, en manejo comunicacional en crisis te enseñan que tú no puedes celebrar salir de la crisis hasta que saliste de la crisis, y nunca se celebra, las crisis no son buenas. Por lo tanto, creo que hubo autoconfianza en este proceso final”, dijo Sichel en Tolerancia Cero dando paso a una semana en la que tres de cinco precandidatos presidenciales de la centroderecha salieron a criticar al gobierno.

Durante la semana, eso sí, Sichel no profundizó en sus críticas y en una entrevista en TVN dijo que la primera responsabilidad del momento de crisis de pandemia la tienen los ciudadanos. “Siempre somos buenos para culpar a los gobiernos de los estados de las fallas, pero los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad”, señaló y agregó que él, como exministro, también debía hacer autocríticas, pues salió del gobierno en junio pasado. “Confiamos mucho en el Registro Social de Hogares”, precisó, agregando que debieron crear un sistema para la ayuda llegara efectivamente a toda persona que lo necesitara.

Con los días, el presidenciable de RN y del PRI, Mario Desbordes, en un amplio despliegue comunicacional -al menos cuatro radios, y dos programas de TV- hizo varios llamados al gobierno para no bloquear el tercer retiro de fondos de las AFP.

“Yo le pido a mi Gobierno más pragmatismo y menos dogmatismo. Son demasiado dogmáticos. Fíjese que no hay una respuesta de verdad en serio que me justifique por qué no ir con el 10%”, dijo este jueves en radio Pauta luego de que la comisión de RN pidiera explícitamente al gobierno no recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

Asimismo, en otra oportunidad, el exministro de Defensa dijo que será un “enorme error” del gobierno recurrir al TC, porque, recordó, el tribunal falló a favor solo por el voto dirimente.

Este viernes, en tanto, el candidato presidencial UDI, Joaquín Lavín, mandó un mensaje público claro a La Moneda: “De todas las fórmulas que hay, la que yo he propuesto es la más masiva, porque llega a diez millones de personas. El tercer retiro deja a tres millones afuera, que ya no tienen nada que sacar. Y las propuestas del gobierno, IFE, bono clase media, la verdad es que no llegan ni a la mitad de la gente que lo necesita”.

Durante semanas, el alcalde ha insistido a La Moneda -junto a diputados UDI y RN- en que el gobierno presente al Congreso un retiro anticipado de los fondos de seguro de cesantía. La idea, al principio, de hecho, Lavín la planteó como una alternativa al tercer retiro.

Briones: “Mi etapa como ministro la doy por superada”

En Chile Vamos dicen que el análisis sobre el “comportamiento” de los candidatos presidenciales no tiene demasiada complejidad. Y que, entonces, solo se debe a la baja aprobación del gobierno de Piñera que, esta semana, su gestión cayó a 38%, 20 puntos menos que hace cinco semanas, según la encuesta Cadem publicada este lunes. Así como también, dicen, la imposibilidad de Piñera de capitalizar políticamente la buena gestión en las vacunas.

Ignacio Briones, el candidato de Evópoli, en tanto, esta semana mantuvo menos presencia mediática. Sindicado como más cercano al gobierno, pues salió en enero pasado del gabinete, el exministro de Hacienda no ha sido crítico con la administración Piñera. Y tampoco lo será, aseguran en círculo, pues es “leal” a lo que fue su reciente paso por el Ejecutivo.

En todo caso, la opinión pública lo sigue relacionando a la política de medidas de ayudas económicas y sociales que implementa estos días el gobierno, pues Briones negoció con la oposición el primer paquete de ayuda por US$ 12 mil millones que, en su momento, fue bien valorado. Eso sí, le encaran hechos como el primer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que muchos calificaron como insuficiente. Y que el equipo económico y político en su momento defendió su bajo monto a toda costa.

Si bien en su círculo dicen que no saldrá a criticar al gobierno, esta semana en radio Usach marcó distancia. “Mi etapa como ministro la doy por superada”, dijo este jueves. Y agregó: “Ahora yo soy observador del gobierno, yo no soy parte del gobierno, esa es una etapa superada de mi vida y ahora estoy en otra cosa”. Constantemente, además, enfatizó estar preocupado del futuro y en una columna de El Mostrador, titulada “Con todos, si no para qué”, abordó su propuesta de un Consejo Económico y Social amplio -con trabajadores, empresarios, entre otros- que trace una hoja de ruta de desarrollo económico.

Asimismo, se refirió escuetamente el tercer retiro y dijo que su postura contraria es conocida. “Mi posición es conocida y esto lo comparto con Evelyn Matthei y Sebastián Sichel, candidatos de Chile Vamos también. Mario Desbordes ha señalado su posición bien equívoca al principio, pero hoy está full impulsando un tercer retiro y de Joaquín Lavín no sabemos cuál es su posición”, sostuvo Briones.

Evelyn Matthei, por su parte, ha mantenido hace semanas bajo protagonismo en la prensa en torno al tema presidencial. Eso, dicen en Chile Vamos, por la cercanía de la elección municipal, en la cual compite por reelección en la alcaldía de Providencia. No son pocos los que afirman que es una de las favoritas de Palacio, y para eso, recalcan, es una invitada periódica a citas de La Moneda.

Sin embargo, por estos días nadie quiere aparecer demasiado cerca del gobierno. “Se ha instalado el S.Q.P”, dicen en Chile Vamos en alusión a “Sálvense quién pueda” ante el desorden comunicacional y político que enfrenta Piñera y su coalición.