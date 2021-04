Bolsonaro asegura que "sólo Dios" lo sacará de su cargo

El mandatario brasileño se refirió a las críticas contra su mandato marcado por las terribles cifras generadas por el coronavirus.

Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia por el coronavirus, teniendo centenares de muertos en las distintas ciudades del país, a lo que se suman las críticas y cuestionamientos contra el Presidente Jair Bolsonaro.

El mandatario brasileño es apuntado por "omisión" de información con respecto al avance del virus, además se le responsabiliza por el cómo ha avanzado el COVID-19, al no decretar medidas restrictivas.

Es más, él mismo se ha mostrado contrario al uso de mascarillas y en un principio apuntó a que el coronavirus no era real.

Por eso es que la magistrada Cármen Lúcia, perteneciente al Supremo Tribunal Federal (STF), estableció un plazo de 5 días para que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, exponga sus motivos del por qué no ha analizado los cerca de 100 pedidos de destitución presentados hasta el momento contra Bolsonaro.

Ante esto, en su tradicional transmisión por Facebook, el mandatario indicó que "sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto".