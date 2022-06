Indignante: novio perdió juego ante su esposa y la golpeó en plena fiesta de matrimonio

Una impactante escena quedó registrada en medio de una boda en Uzbekistán , donde, aparentemente después de la ceremonia y a sólo minutos de haberse casado, el hombre golpeó violentamente a su esposa.

Según los informes, como publicó el diario británico Mirro r, el incidente ocurrió cuando la pareja estaba en el escenario de su fiesta y el animador los hizo participar en una competencia.

De acuerdo con el registro, la novia parece ganar en el juego al levantar un brazo como señal de que completó el objetivo, mientras una mujer a su lado comienza a aplaudir.

Sin embargo, el hombre, aparentemente derrotado por su esposa en la competencia, también levanta su brazo después que ella para demostrar que terminó la tarea.

El novio parece procesar el hecho de que perdió en el juego y al mirar a su esposa le dio un fuerte golpe en la cabeza. Hasta el término del video, nadie intervino.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently pic.twitter.com/rgjtc4qM2W