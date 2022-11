Aguinaldo de Navidad 2022: Cuál es el monto extra que recibirán los pensionados

El beneficio no paga impuestos ni tampoco se ve afecto a cotizaciones previsionales y/o de salud.

La inflación ha sido una de las grandes noticias que han marcado al país este año y por ende, cada dinero extra es bien recibido. Un ejemplo es el aguinaldo, un beneficio que se entrega para solventar los gastos de fin de año a los pensionados y que ya tiene un monto definido para los pensionados IPS.

Según explica el sitio web de ChileAtiende, el dinero será asignado a las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2022 y el monto de este año es de $25.150 .

Este monto se aumentará en $14.209 por cada persona que el pensionado (a) tenga acreditado como carga familiar.

Es importante conocer que el dinero del Aguinaldo de Navidad no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

La fecha y forma de pago dependerá de las condiciones ya definidas para cada persona. Si tienes dudas, puedes revisar en este enlace.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo para pensionados IPS?

Personas que al 30 de noviembre de 2022 tengan alguna de estas calidades: