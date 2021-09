Cadem: Gabriel Boric lidera la carrera presidencial en primera y segunda vuelta

La carta de Apruebo Dignidad lidera la primera vuelta con 23% de las preferencias y se impone en todos los posibles escenarios de segunda vuelta.

La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer su última entrega, correspondiente a la primera semana de septiembre, revelando las preferencias de la ciudadanía sobre las elecciones presidenciales de noviembre próximo .

Gabriel Boric lidera la carrera presidencial y se impone en todos los posibles escenarios de segunda vuelta: a Sebastián Sichel (44% vs 39%), a Yasna Provoste (44% vs 34%) y a José Antonio Kast (53% a 27%).

La primera vuelta presidencial es ahora liderada por la carta de Apruebo Dignidad con 23% de las preferencias , seguido por Sichel que llega a 19% (-6pts en 6 semanas), Provoste (12%), Kast (12% y +4pts en 6 semanas), Parisi (7%), Marco Enríquez (2%) y Artés sin menciones. En tanto, el 25% no sabe, no responde o no votaría.

En cuanto a expectativas presidenciales, Boric alcanza el 31%, seguido por Sichel (25%) y Provoste (22%).

En otro plano, la aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera registra un 25% , frente a un 68% de desaprobación, sin cambios con respecto a la semana anterior.

En tanto, sobre la Convención Constitucional, Benito Baranda (72%), Daniel Stingo (64%) y Patricia Politzer (62%) son los constituyentes mejor evaluados. La presidenta del organismo, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa, siguen en la lista con un 62% y un 61% de aprobación, respectivamente.