Chahuán y posible acusación a Piñera: "Es una 'pirotecnia' que busca generar un efecto electoral"

Los presidentes de los partidos integrantes de Chile Vamos informaron su respaldo al Presidente Sebastián Piñera ante la posible acusación constitucional en su contra por su relación con la venta de la minera Dominga.

Los líderes del bloque oficialista -Francisco Chahuán (Renovacion Nacional), Javier Macaya (Unión Democrata Independiente), Rodrigo Caramori (PRI) y Andrés Molina (Evópoli) y quien estuvo presente telmáticamente, manifestaron que los parlamentarios del sector van a votar en contra del oficio que busca destituír al Jefe de Estado por la información dada a conocer en los Pandora Papers.

Tras reunirse con el mandatario en La Moneda, Chahuán aseguró que “hemos pedido una reunión para transmitirle nuestra señal de respaldo frente a lo que es una 'pirotecnia' que busca generar un efecto electoral, vulnerando la cosa juzgada”.

“En Chile hay Estado de Derecho y no nos cabe la menor duda de que se van a resolver los temas amparados en el derecho y donde está acreditada la inocencia del Presidente en cualquier hecho que se le pueda imputar eventualmente con un solo efecto electoral”, agregó.

Por otro lado, el presidente de la UDI, Javier Macaya, manifestó que ya conocían los antecedentes que se dieron a conocer del caso en los últimos días: "Lo que está en juego es la democracia, personas que pretenden a través de una AC infundada propinarle un golpe blanco a la democracia. Nosotros desde el oficialismo no lo vamos a permitir, no tengo ninguna duda de que los votos no están.", añadió.

En otro tema, Chahuán aseguró que desde Renovación Nacional van a tomar acciones sobre el conflicto en la Araucanía, y que “no vamos a descansar hasta que la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) sea declarada una organización terrorista que intenta infundir pánico en la macrozona Sur.”

Los presidentes del colectivo de derecha señalaron que van a “reactivar la discusión respecto a la reforma previsional, no sólo la Ley Corta”, sino que también “hacernos cargo de la reforma integral para avanzar en un sistema mixto”.