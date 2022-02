Sin salir de casa: Revisa cómo pagar en línea el permiso de circulación 2022

El pago de la patente es un requisito fundamental para poder ocupar tu vehículo. Revisa en este artículo como hacer el trámite por internet y qué necesitas.

La llegada de febrero no solo implicó el inicio de las vacaciones de verano para miles de personas en el país, sino que también la apertura del plazo para pagar el Permiso de Circulación 2022.

Para renovar dicho permiso, los conductores deben contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

¿Qué es el SOAP?

Según detalla la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), el SOAP es un seguro exigido por ley que cubre la muerte y lesiones que sean consecuencia directa de siniestros de tránsito sufrido por personas en los cuales intervenga un vehículo asegurado.

Su cobertura permite pagar los gastos de hospitalización o atención médica, quirúrgica, farmacéutica y dental, o de rehabilitación. En caso de invalidez o muerte, indemniza al afectado o a los beneficiarios, según corresponda.

¿Cómo se realiza el pago del Permiso de Circulación a través de internet?

El valor del SOAP dependerá del tipo de vehículo, ya sea camioneta, auto o moto. Este se puede contratar a través de un banco o de una aseguradora. También se puede cancelar a través de la página web de tu comuna.

El Gobierno habilitó una página web para realizar este pago de manera sencilla y ordenada. Para esto, se debe ingresar la patente del vehículo o el RUT de su dueño en este sitio. Desde ahí se puede llegar al municipio al municipio en que debes pagar tu permiso.

Pero no todos pueden acceder a este pago, ya que se deben tener los siguientes requisitos:

El Permiso de Circulación anterior (año 2021) debió ser pagado en la Municipalidad

Si la placa patente registra multas informadas por el Registro Civil al 30 de noviembre de 2021, podrá pagarlas sólo en caso de que la Municipalidad permita dicho pago por internet

El Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAP) debe ser comprado por Internet antes de pagar el Permiso de Circulación

La Revisión técnica y de gases debe estar vigente al día del pago del Permiso de Circulación

El Registro de Pasajeros Infractores (RPI) será consultado por Internet antes de pagar el Permiso de Circulación

Intento hacer este pago y no logro hacerlo: ¿Cómo soluciono este problema?

Si al ingresar la patente o el RUT del propietario la página no permite realizar este pago es porque el Permiso de Circulación 2021 no fue pagado en la Municipalidad correspondiente, por lo que la entidad no incluyó su placa patente en este listado de pago.

Si este fuera el caso, el Gobierno le recomienda llamar a la Municipalidad o acercarse a sus oficinas de pago para aclarar la situación lo más pronto posible.