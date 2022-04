Denuncia de consumo de carne de perro en antichucho: ¿Es posible haberse comido un chip de mascota?

Una vecina de Estación Central debió ser hospitalizada por un malestar estomacal luego de, supuestamente, haber consumido un chip de perro tras haber comido un anticucho en la vía pública. La académica veterinaria Karen Neumann entregó detalles respecto al caso.

La concejala de Estación Central, Michelle Tabilo, informó del caso de una vecina de la comuna que debió ser asistida en un centro asistencial por supuestamente haberse tragarse un chip de perro tras comer un anticucho en la vía pública.

Según contó a través de redes sociales, la persona afectada debió ingresar a un recinto asistencial "por un malestar estomacal y lamentablemente tenía un chip de un perrito en el estómago".

"Solicité fiscalización de los alimentos en el comercio ilegal, pero como recomendación, no coman nada en la calle y por favor, cuiden a sus mascotas", agregó la concejala Tabilo.

¿Qué dicen los expertos?

Karen Neumann, académica veterinaria de la Universidad de Las Américas (UDLA), manifestó que la mujer, para haber consumido el chip, debió haber comido tejido subcutáneo o que el dispositivo se haya implantado erróneamente en el músculo del animal.

"Su implantación, según indicaciones de los fabricantes, es subcutánea, por lo que el hallazgo post-consumo de esta carne presumiblemente de perro respondería a un consumo de tejido subcutáneo directamente o una implantación inadecuada en músculo", manifestó.

Por otra parte, también abordó la denuncia, de supuesto consumo de carne de perro en la vía pública.

Agencia Uno Lee También > Hacienda instruye sumario por descarga de videos porno: "Es un hecho de la mayor gravedad"

"Si bien en algunos países culturalmente es aceptado su consumo como fuente proteica, en Chile es considerado maltrato desde la visión del animal como animal de compañía o mascota".

"Sin embargo, al no ser un animal de abasto, su consumo conlleva riesgos sanitarios, ya que no están criados para este fin y la proteína obtenida no es inocua para el consumo, ya que puede contener parásitos y algunas bacterias potencialmente patógenas y residuos de medicamentos como antibióticos que pueden ser tóxicos para el ser humano ", agregó la académica Neumann.

Por otra parte, subrayó que "el consumo de carne en la vía pública debe estar sujeto a una resolución sanitaria que es entregada por Seremi, que implica el mantenimiento de la cadena de frío y la fiscalización, asegurando la inocuidad y evitando al transmisión de enfermedades".