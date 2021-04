Qué significan la "eficacia" y "efectividad" de cada vacuna y cuánto nos protegen del COVID-19

Aunque las vacunas están enfocadas en prevenir los casos graves y muertes, la próxima semana el gobierno presentará su primer estudio sobre la capacidad de Pfizer y Sinovac para prevenir contagios, un factor crucial para controlar la denominada "segunda ola".

Un cargamento con 230 mil nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech arribaron a primera hora de este jueves. Esto como parte del plan nacional que busca proteger a la población frente a la pandemia del coronavirus, que a la fecha ha causado más de 23 mil fallecidos.

Hasta la fecha 7 millones 144 mil personas han recibido al menos una dosis y se espera que un 80% de la población haya sido vacunada durante el primer semestre.

¿Qué tan protegidos estamos con las vacunas?

Si tomamos la definición del Centro de Control de Enfermedades de EE.UU (CDC), "la eficacia y la efectividad de una vacuna miden la reducción proporcional de casos entre las personas vacunadas". Aunque suenan parecidos, existen diferencias:

Eficacia: se utiliza cuando se habla de un ensayo clínico o un estudio realizado en condiciones ideales.

se utiliza cuando se habla de un ensayo clínico o un estudio realizado en condiciones ideales. Efectividad: cuando el estudio se realiza bajo" las condiciones ambientales típicas, es decir, menos controladas".

Es por esto que, en general, la efectividad suele ser más baja que la eficacia. Pero es importante que consideres que, por ejemplo, la vacuna contra la influenza presenta una efectividad en torno al 40% y nadie duda de usarla cada año.

En relación a la efectividad de las vacunas para el coronavirus, la infectóloga Claudia Cortés advierte "los ensayos clínicos con voluntarios (estudios de eficacia) se hicieron hace varios meses atrás, cuando aún no habían estas variantes de preocupación circulando".

"En cambio ahora tenemos que ver que la efectividad sea la misma a estas nuevas condiciones de la vida real que no fueron testeadas, porque en el momento en que se probaron estas vacunas no estaban circulando, y ahora que sí circulan tenemos que ver qué tan efectivas son las vacunas", explica.

Para entender mejor lo que implica la eficiacia, este ejemplo de los académicos David Spiegelhalter y Anthony Masters de la Universidad de Cambridge resulta ilustrativo.

"Imaginen a 100 personas con Covid-19. Una eficacia del 90% significa que de haber recibido la vacuna, solo 10 hubieran caído enfermas. La eficacia de la vacuna es la reducción relativa del riesgo: sea cual sea tu riesgo, se reduce en un 90% si te vacunan", explican en una de sus columnas en The Guardian.

Pero los expertos aclaran: "esto no significa que tengas un 10% de probabilidad de enfermarte si te vacunas. La posibilidad es extremandamente más baja que un 10%".

Y ponen como ejemplo los ensayos de la vacuna Pfizer BioNTech, donde se reportaron apenas 8 casos en un universo de 22 mil personas que recibieron la vacuna, lo que equivale a un 0,04% del total. Una cifra mucho inferior que entre las personas que recibieron el placebo, donde se presentaron 162 casos entre 22.000.

Claudia Cortés añade: "Que algo sea 90% eficaz en un estudio clínico para muerte; en este caso las vacunas son 100% eficaces para hospitalizaciones con gravedad y muerte, por lo que nadie que esté vacunado se enferma grave o ha fallecido por COVID, porque la vacuna lo protege lo suficiente".

"Que la cobertura sea 50% o 70%, como es con Sinovac significa que el 50% o el 30% se contagia, pero tiene una enfermedad que es tan leve que ni siquiera requiere tratamiento o un porcentaje menor requiere de un tratamiento sintomático menor como un paracetamol", agrega.

¿Pueden las vacunas prevenir los contagios?

Claudia Cortés enfatiza que "el objetivo de todas las vacunas de Sars-cov-2 que están circulando en el mundo no es que uno no se enferme, no busca que uno evite contagiarse del virus, eso en algunas vacunas puede ser un objetivo secundario. Pero aquí el objetivo es que uno no enferme grave o no muera a causa del virus".

"Ahora, lo que se está viendo con algunas vacunas más que con otras, es que la gente que sí se llega a enfermar tiene una carga viral menor, porque algo de respuesta inmune tiene, por lo tanto el cuerpo es capaz de controlar la enfermedad, hace que la enfermedad sea muy asintomática o muy leve, y si bien tienen la capacidad de contagiar a otras personas, esa capacidad está disminuida con respecto a cuando uno no tiene vacunas", detalla.

Una primera luz sobre la prevención de contagios la dio esta semana un estudio de académicos de la Universidad de Chile, quienes midieron la efectividad de las vacunas en la población general, a partir de un cruce entre las cifras reales de casos positivos y vacunados.

El estudio viene a reforzar lo que ya sabíamos: que una dosis no es suficiente para asegurar la protección contra los contagios.

Personas que solo ha recibido una dosis: 3% de efectividad

Personas que han recibido dos dosis pero no ha cumplido dos semanas de la segunda dosis: 27,7% efectividad.

Personas que han cumplido las dos semanas después de la segunda dosis: 56,5% efectividad

"Vacunarse disminuye muy significativamente la posibilidad de un contagio; no la elimina pero la disminuye mucho, por lo tanto hay que vacunarse", dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

En relación na este tema, el gobierno se encuentra preparando un estudio de seguimiento de la efectividad de las vacunas aplicadas en Chile, cuyos resultados se conocerían la próxima semana.