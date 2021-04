IFE y Bono COVID de abril: Quiénes recibirán el pago automático y quiénes deben postular

Tanto los pagos del IFE como el del Bono COVID se extenderán hasta junio del 2021.

Este jueves se abrió nuevamente un proceso de solicitud del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -correspondiente a abril-, beneficio monetario que busca ser una ayuda para las familias que se han visto afectadas por los efectos económicos de la pandemia de coronavirus en Chile.

Los montos a entregar dependerán de la cantidad de integrantes del hogar y de la situación socioeconómica de la familia. Asimismo, se tomará en cuenta en qué fase del Plan Paso a Paso se encuentra la comuna en la que la familia vive.

T13 Lee También > Comienza postulación al IFE y Bono COVID de abril: Cómo postular y saber si me corresponde

Tanto los pagos del IFE como el del Bono COVID se extenderán hasta junio del 2021.

¿Quiénes tienen que postular?

De acuerdo a lo indicado por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, a estos beneficios deben postular todas aquellas personas que no hayan recibido beneficios anteriores.

"Las personas que tienen que postular son quienes no recibieron este beneficio en octubre del año pasado (IFE 6) y quienes están ahora hasta el 80% del Registro Social de Hogares (RSH)", precisó.

Asimismo, exlicó que "va a haber una declaración de ingresos, donde necesitamos que nos pongan que están con ingresos bajos o ingresos en cero. Si no revisan la declaración de ingresos puede haber familias que no califiquen porque estaremos mirando datos de antes, por lo tanto hay que actualizar la información".

¿Quiénes recibirán pago automático?

"Hay pago automático para todos aquellos hogares que recibieron el IFE 6, el de octubre, el más grande, y siempre las familias más vulnerables, aquellos del SUF o del SSO, también son automáticos", sostuvo Rubilar.

Y agregó: "Con esto vamos a llegar a cerca de 3.5 millones de hogares que no van a tener que hacer nada, no van a tener que solicitarlo, sino que le vamos a depositar donde le depositamos en octubre o de forma presencial si no tiene un lugar de depósito".

Tanto el IFE como el Bono COVID están destinados para las familias afectadas por la pandemia. En ese sentido, el IFE va enfocado para las familias que se encuentren en comunas en Cuarentena (Fase 1) y Transición (Fase 2), mientras que el Bono COVID, contempla a las familias que se encuentren en las etapas de Preparación (Fase 3) y Apertura Inicial (Fase 4).

Recibirán estos beneficios con pago automático:

Los hogares con al menos un beneficiario del sexto pago del IFE.

Los hogares con al menos un integrante causante del Subsidio Único Familiar (SUF) o un usuario del Sistema Seguridades y Oportunidades (SSyOO).

¿Cómo saber si me corresponde el beneficio?

Cada persona puede revisar su situación ingresando los datos al sitio web www.ingresodeemergencia.cl, allí encontrará un formulario donde podrá saber si cumple los requisitos.

En ese mismo enlace se podrá postular dentro del periodo que comenzó este jueves 8 de abril.