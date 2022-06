Juan Pablo Hermosilla y autodenuncia de Felipe Berríos: "Es más un golpe de efecto"

En conversación con T13, el abogado y director de la Fundación Para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla, abordó la investigación canónica iniciada en contra del sacerdote, Felipe Berrios con hechos de connotación sexual y que hace unos días sumó un nuevo capítulo: la autodenuncia del jesuita ante el Ministerio Público.

Por Carolina Acuña

El teléfono de Juan Pablo Hermosilla no ha parado de sonar desde que se inició la investigación canónica en contra del sacerdote Felipe Berrios. Es el penalista quien tomó directamente el caso de la denunciante que llegó hasta la Fundación Para La Confianza para contar por primera vez los detalles de su acusación en contra del jesuita. Fue esta denuncia la que gatilló la suspensión de las labores sacerdotales de Berrios y la apertura de la indagatoria canónica hoy en manos de la abogada María Elena Santibáñez en la que Berríos ya declaró.

Ex Ante - Julián López y Juan Pablo Hermosilla Lee También > Julián López vs Juan Pablo Hermosilla, los estilos que se enfrentan en caso de Felipe Berríos

Una investigación que hace unos días sumó la decisión del sacerdote jesuita, quien mediante un comunicado escrito dio a conocer su decisión de autodenunciarse ante el Ministerio Público. Consultado sobre esta determinación, Hermosilla es categórico:

“Tiene un impacto jurídico mínimo porque no se puede investigar los delitos sexuales sin consentimiento y sin denuncia de las víctimas y, por lo tanto, sigue estando en manos de ella y no de él si hay una investigación penal o no. Y ese es un tema que estamos viendo por lo menos con la gente que estamos asesorando estamos viendo con ellas y tomaremos la decisión en su momento”.

Ex Ante - Julián López y Juan Pablo Hermosilla Lee También > Julián López vs Juan Pablo Hermosilla, los estilos que se enfrentan en caso de Felipe Berríos

-Y más allá de eso ¿qué le parece la decisión de autodenunciarse?

Mire, él tiene todo el derecho de tomar decisiones con su abogado, a nosotros nos parece que es más bien un golpe de efecto que algo que provoque un efecto real, porque no depende de él que se inicie las investigaciones. En materia de delitos sexuales se requiere que haya denuncia por parte de las víctimas”

- ¿Y qué están evaluando ustedes frente a esto?

Estamos evaluando si se va a participar de este proceso o no...

- Respecto de la investigación penal se ha hablado de una posible prescripción de las denuncias por los años transcurridos…

Eso hay que verlo en su momento después de investigar. Para pronunciarse respecto de la prescripción hay que investigar los hechos, ver si hay interrupciones respecto de la prescripción o no y otras situaciones similares y, por lo tanto, hoy es prematuro pronunciarse sobre eso. Eso hay que verlo en su momento después de investigar.

- ¿Han llegado más denuncias a la Fundación Para La Confianza?

Se nos han acercado muchas personas con relatos que dan cuenta de situaciones abusivas, muchas de esas personas están todavía en etapa develación y, por lo tanto, tiene que estabilizarse sus relatos y emocionalmente para eventualmente tomar la decisión si van a prestar su testimonio sea en el ámbito canónico o sea en el ámbito civil. Y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlas tanto en su proceso de develación como en su proceso eventualmente de denuncia posterior.

- Presentación de una nueva denuncia en la investigación canónica

Hasta ahora, formalmente la Fundación Para La Confianza ha adjuntado una denuncia en la investigación canónica en manos de la abogada Santibáñez.

-¿Preparan la presentación de una nueva denuncia que vaya a sumarse a esta investigación canónica?

Sí…

Esta investigación está en manos de la abogada María Elena Santibáñez, que es una abogada especializada en el tema, es una persona independiente y está operando de forma independiente y se le dio un plazo de 3 meses para que investigara y, por lo que entiendo, no conozco los detalles, ha logrado avanzar. Recibió el testimonio de la primera denuncia y ha seguido haciendo su trabajo reuniendo antecedentes entorno al punto así es que en ese sentido estamos tranquilos. Nosotros vamos en los próximos días a continuar aportando nuevos antecedentes sobre el tema y esperamos que concluya pudiendo determinar la verosimilitud de las denuncias que se han hecho.

- ¿Qué espera usted de todo este proceso?

Que las chicas que han tenido la valentía de acercase a nosotros y denunciar el tema ante la iglesia o el día de mañana ante la Justicia, según corresponda, puedan recuperar sus vidas en forma normal. Esta es una cosa extraordinariamente estresante para ellas, muy dura, muy difícil, y esperamos como fundación acompañarlas y asesorarlas en este proceso muy difícil y desgastador para ellas.