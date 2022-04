Lactante ingirió veneno para ratas en Cesfam de Valparaíso que encontró en el piso de un pasillo

La madre de la menor reveló que a penas se dieron cuenta de lo ocurrido, le quitaron el químico de la boca y manos. "No sé cuánto habrá consumido, no tengo idea", afirmó.

Una lactante ingirió veneno para ratas mientras esperaba junto a sus padres realizarse un examen PCR en el Cesfam de Curimón, en la región de Valparaíso, el viernes 1 de abril.

La menor de un año y medio se encontraba caminando por los pasillos del recinto médico cuando encontró algunos pedazos de una sustancia rosada. Los tomó y comenzó a masticarlos.

La madre de la niña, Teresita Espinoza, se percató de esto y le quitó el químico de la boca y manos.

Agencia Uno (Referencial) Lee También > Denuncian que niño fue secuestrado por hombre en San Bernardo: "Le dijo que si gritaba lo mataría"

La versión de los padres

La mujer señaló que “nosotros llevamos a la niña a hacer un PCR aquí en el consultorio de Curimón la mañana de este viernes, nosotros estábamos ahí, habíamos recién llegado a la consulta cuando la bebé empezó a caminar de curiosa”.

“Nosotros la estábamos mirando ahí y de repente tenía algo en la boca, y ahí es cuando nosotros nos asustamos, nos acercamos y tenía una cosa rosada en la boca y la verdad es que no sé cuánto habrá consumido, no tengo idea y se lo sacamos de la boca”, indicó.

La madre de la menor explicó a El Trabajo que “ era veneno para ratas . Cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que había veneno, estaba tirado ahí, en el pasillo”.

“Le golpeé la ventana al médico y ellos salieron, no me dieron ni una respuesta, empezaron a averiguar en el teléfono y yo le pregunté qué hacía, como yo no sabía cuánto veneno la niña había tragado, no tenía idea de nada y no sabía tampoco cómo reaccionar a eso”, agregó.

Sobre la reacción del personal ante la situación, la mujer señaló que “ellos lo único que hicieron, me dijeron ‘ya le vamos a hacer el PCR, el antígeno y con el resultado después yo le doy un papel para ir a Urgencias’. Y nunca me dieron un papel para ir a Urgencias ni nada, pues estaban haciendo una hora para citarme en uno o dos días más”.

La madre de la niña afirmó que no hubo atención médica oportuna por la ingesta del químico. "Nosotros igual nos asustamos porque era veneno y no tenemos conocimiento de cómo reaccionar. Esperamos el resultado del antígeno y fuimos al tiro a Urgencias”, aseveró.

"No existió preocupación por parte del recinto asistencial"

El padre de la niña, Luis Castañeda, afirmó que “tras quitarle el veneno a la niña, nosotros nos dirigimos al doctor, le dijimos que la niña había comido el veneno, pero no tuvimos respuesta, o sea, él estaba ‘googleando’ para ver qué podía hacer”.

“Yo llamé a un amigo que él trabaja en el hospital de Urgencias San Camilo, él me dijo que nosotros nos dirigiéramos inmediatamente a Urgencias y que deberían de haber llevado en ambulancia a la niña, pero ellos no nos preguntaron si nosotros andábamos a pie, si nosotros teníamos vehículo, si la íbamos a llevar a Urgencias, o sea, no hubo ninguna preocupación”, añadió.

“Nosotros notamos que no hubo preocupación por parte de ellos, porque de ahí nosotros nos dirigimos a Urgencias y allá la atención fue mucho mejor", criticó.

Autoridad anunció que tomará cartas en el asunto

La directora de Salud municipal, Marcela Brito, se enteró de lo ocurrido y comunicó que “tras conocer los antecedentes del caso expuesto por la vecina, he solicitado todos los antecedentes que permitan evaluar la pertinencia de una acción investigativa, por lo tanto, momentáneamente no me referiré en detalle a lo ocurrido”.

Según el medio citado anteriormente, la menor no presentó problemas de salud durante las horas posteriores a este episodio.