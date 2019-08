[VIDEO] Apuñalan a turista chilena en Australia

En la ciudad de Cairns, Australia, una turista chilena de 26 años fue apuñalada en la cocina del hostal "Gecko's Backpackers Hostel" donde se hospedaba junto a otra compatriota.

De acuerdo a la policía de Queensland, el ataque comenzó luego que un hombre ingresó a la cocina del recinto y comenzó a toquetearla.

Cairns detectives have charged a man with attempted murder following an alleged assault in Cairns this morning.https://t.co/HPWdbKNjZx pic.twitter.com/2eZlNrAc2b