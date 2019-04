Separan de sus funciones a profesor acusado de hacer bullying a niño con TEA

El alcalde Felipe Alessandri informó que se decidió separar de sus funciones al profesor que fue acusado de hacer bullying a un niño de seis años que sufre de Trastorno de Espectro Autista (TEA), además de iniciar una investigación sumaria.

La denuncia la hizo el mismo menor en una carta que escribió a la dirección del colegio pidiendo que lo apartaran de la clase por las burlas que recibía del docente, a quien acusaba de hacer que sus compañeros se rieran de él: "Me dice que 'no existo'. Se burla diciendo 'Por qué no vino el Santiago', '¿Santiago es una comuna?' y hace que todos se rían y eso me hace sentir triste", dijo el niño en el texto que fue difundid por una tía de él en Facebook, generando reacciones en redes sociales.

En un video en Twitter el alcalde Alessandri reiteró que se harán cargo de la situación, la que calificó de "impresentable": "La Dirección de Educación de Santiago por instrucción mía tomó inmediatamente cartas en el asunto, iniciamos la investigación sumaria, no estamos haciendo cargo, pero además mientras dure la investigación para evitar cualquier tema al profesor lo separamos de sus funciones", explicó.

La integración y el respeto x el prójimo son valores fundamentales para nuestros niños, x eso los adultos debemos predicar con el ejemplo. Hemos tomado cartas en el caso de Santiago, iniciando una investigación sumaria y separando al profesor de sus funciones mientras ésta dure. pic.twitter.com/qAeHEzsIV7 — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) 11 de abril de 2019

El jefe comunal agregó que perseguirán estas situaciones y procurarán no se vuelvan a repetir este tipo de actos.

¿Qué es el TEA?

El Trastorno de Espectro Autista afecta la habilidad del cerebro para desarrollar habilidades sociales y de comunicación, y comienza a manifestarse durante los primeros tres años de vida.

El incremento de estos casos se ha explicado por que existe un mejor diagnóstico, además de definiciones más acabadas de lo que implica. Actualmente, incluye síndromes como el trastorno autista, el síndrome de Asperger, Trastorno Desintegrativo infantil y el Trastorno generalizado del desarrollo.