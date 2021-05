Viajes interregionales: ¿Puedo viajar a otra ciudad si tengo el pase de movilidad?

Desde el Gobierno dieron a conocer las "libertades" que podrán tener quienes cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Este lunes, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio entregó mayores detalles sobre el Pase de Movilidad, medida que fue anunciada este fin de semana por el Presidente Sebastián Piñera y que supone una mayor cantidad de libertades individuales para las personas vacunadas con dos dosis y tras 14 días desde la última inoculación.

“Es una decisión que se ha tomado con responsabilidad y prudencia”, dijo Bellolio, quien destacó que “el Plan Paso a Paso sigue absolutamente vigente”.

En esa línea, apuntó que “no es un chipe libre, no se puede comparar con un Carnet Verde, no se puede decir que se acabó la pandemia”.

“Este pase no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones”, señaló Bellolio, que apuntó que “este pase de movilidad debe usarse con responsabilidad”.

Por lo mismo, el vocero de Gobierno explicó que se trata de un certificado que permite que una persona que haya completado su proceso de vacunación contra el COVID-19 pueda realizar libre desplazamiento en comunas que estén en Cuarentena (Fase 1) y Transición (Fase 2); además de viajes interregionales en comunas que estén al menos en Transición (Fase 2).

¿Se puede viajar entre regiones?

Según explicó a T13 el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, el documento permite que "aquellas personas que viven y que su comuna está en Paso 1 en cuarentena, van a poder tener una movilidad sin la necesidad de sacar los permisos correspondientes".

Además la autoridades remarcó que quienes tengan el pase "van a poder ir a supermercados (...) y lo segundo es que van a poder hacer viajes interregionales desde comunas en Paso 2 hacia comunas que estén en Paso 2 o superiores".

¿Cuándo entra en vigencia y dónde se solicita?

Este lunes se confirmó que entrará en vigor este miércoles 26 de mayo y se podrá obtener en la página mevacuno.gob.cl. Además, es único y otorgará un código QR que al escanearse arrojará si la persona está habilitada o no.

A su vez, el vocero de Gobierno indicó que para las personas mayores de 70, pueden solicitar una copia del certificado en los locales de vacunación o consultorios; o pueden usar la tarjeta de vacunación junto al carnet.