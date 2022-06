Virus sincicial: Experta advierte que hospitalizaciones se han triplicado respecto a años anteriores

La infectóloga Loreto Twele advierte que se están desarrollando más cuadros graves debido a que las madres y los niños no han estado expuestos al virus y no tienen anticuerpos.

Un complejo escenario se está viviendo en Chile durante los primeros días del invierno debido a las enfermedades respiratorias que están afectando, especialmente, a las niñas, niños y adolescentes.

El Ministerio de Salud ya encendió las alarmas por la gran cantidad de contagios de virus sincicial que actualmente hay en el país, y tomó la controversial decisión de adelantar las vacaciones de invierno.

En este contexto, en conversación con T13.cl , la infectóloga pediátrica y académica de Medicina de la Universidad San Sebastián, Loreto Twele, advierte que la situación es peor que años anteriores y que los cuadros que se están generando por las infecciones son más severos.

"Como en estos dos años de pandemia las mamás no estuvieron expuestas al virus, sus hijos nacieron sin anticuerpos maternos. Por lo tanto, sabíamos que íbamos a tener un año complejo desde el principio. En enero ya vimos circulación de influenza, cosa que jamás sucede", asegura la experta.

Del mismo modo, sostiene que "no es solo que hay una gran circulación viral, sino que además la población está desprotegida ya que no tienen anticuerpos porque no se habían expuesto al virus, y por lo tanto enferman más gravemente".

"Hemos hospitalizado tres veces más que lo que hospitalizamos antes . En años normales, los niños tenían más anticuerpos y no hubiese colapsado el sistema de salud. Ahora los niños hacen una bronquitis o una neumonía y por eso hemos tenido mayor cantidad de diagnósticos", subraya Twele.

Medidas de prevención

En relación con las medidas que se pueden adoptar para evitar los contagios, la infectóloga recalca las principales:​

Evitar el contacto de niños pequeños con personas con síntomas .

. No asistir a aglomeraciones con niños .

. Ventilar bien las casas .

. Estar al día con las vacunas contra Influenza, virus sincicial y COVID-19.

"Ya tenemos niños gravemente enfermos por COVID-19 e Influenza a la vez, y eso agrava el riesgo de una mala evolución", advierte la especialista.

Finalmente, destaca que "ya estamos viendo el desgaste en los servicios de Urgencia y Pediátricos. Lo mismo que vimos antes con el COVID, lo estamos viendo ahora con los niños, justamente porque los últimos años destinamos recursos a dar respuesta COVID, y eso hoy se acabó y estamos con los hospitales dando respuesta a todas las patologías atrasadas".