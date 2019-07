Qué es el "LinkedIn negro" y quién es la mujer que está detrás del innovador negocio

"En mi viaje he tenido muchos obstáculos. Gente que me dice que no soy lo suficientemente buena, o que soy simplemente... una chica".

Para Kike Oniwinde no fue nada fácil sacar adelante su empresa. Comenzó con una innovadora idea de crear una red profesional distinta a las que existen en el mercado.

Pero sufrió varios tropiezos tratando de concretar su sueño.

"Las caídas comerciales toman meses de recuperación. Pero al final, como era mi visión, yo sabía lo que tenía que hacer para salir adelante".

Y lo hizo. Su negocio, Black Young Professional (BYP) Network (Red de Jóvenes Profesionales Negros), tiene ahora más de 30.000 miembros en 65 países.

Conocido como el "LinkedIn negro", es una red de profesionales focalizada en personas de raza negra, pero que está abierta a que ingrese cualquier interesado.

Al igual que la red LinkedIn -una comunidad social que pone en contacto a empresas y trabajadores- BYP conecta a profesionales en un espacio donde no sienten que son minoría.

Además de participar en eventos, los miembros se conectan a través de una aplicación.

"A mucha gente negra le va bien en diferentes áreas y no están representados en los directorios", dice Oniwinde.

Por eso el objetivo de la red es atraer el talento que está disperso y reunirlo en una misma plataforma.

Un pasado atlético

Cuando era adolescente, Oniwinde competía en el equipo británico de atletismo lanzando la jabalina, hasta que una lesión interrumpió su carrera.

Con becas deportivas, entró a estudiar Economía a la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y Administración a la Universidad de Florida, en Estados Unidos.

Con buenos resultados académicos, tuvo la posibilidad de hacer pasantías en importantes empresas como Goldman Sachs y Citibank, que le abrieron nuevas perspectivas.

Mientras era estudiante de posgrado, se dio cuenta de lo difícil que era ingresar al mundo laboral tecnológico, donde muchas veces la sobrevivencia depende de la red de conexiones que tengas.

Reconociéndose como "emprendedora y activista", Oniwinde pensó que había que buscar soluciones que fueran más allá de protestar contra la desigualdad y la discriminación.

Fue así fue como fundó? BYP hace dos años, con la idea de vincular a futuros líderes y corporaciones que ofrecen oportunidades de trabajo.

Llena de entusiasmo se lanzó a la aventura, sin imaginar lo complejo que sería hacer crecer el negocio.

"Había ocasiones en las que yo era la única mujer en la sala y no me prestaban atención. Incluso una vez alguien me dijo que era simplemente una niña".

"Siendo directora ejecutiva de una empresa, y además joven, hay que enfrentar muchos momentos duros".

¿Por qué una red de trabajo para profesionales negros?

"Si eres la única persona negra en tu trabajo, que tiende a ser el caso de la mayoría de los profesionales, y trabajas muchas horas, no estás en contacto con otros como tú", explica.

"Pero lo cierto es que hay toda una comunidad de gente como tú a quienes les pasa lo mismo. Si los encuentras, se pueden ayudar unos a otros".

Con su ejemplo, la joven intenta convencer a otros estudiantes y profesionales para que persigan sus sueños.

"Lo importante es que tengas claro por qué iniciaste la empresa y que tengas la seguridad de que eres capaz de impulsar tu proyecto".

"No dejes que nadie te derrumbe".